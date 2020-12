Las librerías respaldan el regreso a las aulas

"Fundamos dicha solicitud, en la necesidad de dar impulso a los comercios de los rubros que aglutina esta cámara (librerías, papelerías, jugueterías y afines), previendo la temporada de venta de útiles escolares 2020/2021, que habitualmente se inicia en los meses próximos (de diciembre a marzo principalmente), tomando en consideración que la temporada pasada correspondiente al periodo 2019/2020, se vio completamente afectada por la pandemia del coronavirus con las consiguientes restricciones de cuarentena obligatoria primero, y luego, las condiciones de aislamiento y distanciamiento, sumado a las clases virtuales (cuyos insumos principales fueron sólo de tipo digital), que generaron enormes perjuicios al sector comercial desde el punto de vista económico, por la disminución de ventas e incluso en algunos casos más severos con llevaron el cierre de locales comerciales que no pudieron hacer frente a las pérdidas", señala el documento en su párrafo principal.

Es importante destacar que la asistencia al colegio, retroalimenta un circuito de generación de empleos y ventas, que activan el sector comercial y de servicios, tanto en lo que se refiere a los rubros que esta cámara representa, como a tantos otros. Es importante destacar que la asistencia al colegio, retroalimenta un circuito de generación de empleos y ventas, que activan el sector comercial y de servicios, tanto en lo que se refiere a los rubros que esta cámara representa, como a tantos otros.

La nota hace referencia a que en otros países se habilitó la asistencia a centros educativos y que aún con restricciones no los han cerrado pero sí se ha mantenido el cumplimiento de los protocolos. Es más: señalan los libreros que "aunque la evidencia aún no es concluyente, existen múltiples trabajos preliminares que demuestran que las escuelas no son grandes focos de contagio y transmisión, como lo presenta la investigación publicada por la revista Nature Por qué las Escuelas probablemente no sean puntos de Acceso COVID. Y lo reproducen en el siguiente link: https://www.nature.com/articles/d41586-020-02973-3

En la nota referida se afirma que “la apertura de escuelas no provocó un aumento de la propagación en la comunidad donde la infección era baja y que es poco probable que los niños y las escuelas sean los principales impulsores de la transmisión de COVID-19, cuando en la comunidad la transmisión es baja y cuando se aplican las medidas de mitigación adecuadas” (como el uso de tapabocas, distancia entre los alumnos, medidas de higiene y ventilación"-

Apoyamos y solicitamos el regreso a clases presenciales en la provincia, respetando todos los protocolos y medidas de seguridad recomendadas Apoyamos y solicitamos el regreso a clases presenciales en la provincia, respetando todos los protocolos y medidas de seguridad recomendadas