Las frases mas virulentas del debate entre los que nos van a representar en el Senado

Respecto de la gestión de Cornejo al frente de la provincia, Fernández Sagasti aseguró que fue "el gobernador que más endeudó a Mendoza" y lo tildó del "más porteño de los gobernadores", frase que tuvo mucha repercusión entre los espectadores.

Ni lerdo ni perezoso, Cornejo contestó rápidamente: "El único gobierno, del '83 a la fecha que le sacó 1.023 millones de dólares a la Nación fue el mío. Dijiste que el Gobierno más porteño fue el mío y después no te la aguantás, estás agresiva".

debate canal 7 sagasti cornejo (6).jpeg A días de las Elecciones 2021, Alfredo Cornejo y Anabel Fernández Sagasti debatieron en Séptimo Día Foto: Martin Pravata/ Diario UNO

Pero Anabel tenía más guardado para él: "En tu gobierno, Mauricio Macri nos sacó el fondo de la soja y vos calladito, sumiso, no dijiste nada", aportó y cerró: "Se defiende a Mendoza cuando se gobierna no en un set de televisión".

"Sos mentirosa, Anabel. Falseás datos. Dijiste que Mendoza aumentó los impuestos y eso no es cierto", expresó Alfredo Cornejo respecto de dichos de Fernández Sagasti sobre el Presupuesto provincial 2022 que se aprobó sin roll over en la Legislatura mendocina.

Anabel Fernández Sagasti fue dura con el diputado al advertir: "Yo no tengo tus prácticas y no te tengo miedo" y cuestionar que tiene "privilegios": "¿Por qué tenés custodia policial? Ningún mendocino tiene ese privilegio".

Ambos hicieron durante el debate referencia a los roles que cumplieron durante el gobierno de Mauricio Macri y la actual vicepresidencia de Cristina Fernández de Kirchner y se acusaron mutuamente de ser sumisos ante ellos. "Con el tarifazo te quedabas calladito mientras los jubilados sacaban préstamos para pagar el gas", le dijo la senadora del Frente de Todos a Cornejo; mientras que éste decía: "Yo me la aguanto. Vos no te la aguantás a Cristina" y "acá no hay persona más poderosa que Cristina y a ella la defendés vos".

Anabel tomó la frase del candidato a diputado Adolfo Bermejo y trató a Alfredo Cornejo de "faltador en el Congreso": "No se trata de revolear proyectos, se trata de ir a trabajar", dijo sobre la tarea de los legisladores.

debate canal 7 sagasti cornejo (11).jpeg A días de las Elecciones 2021, Alfredo Cornejo y Anabel Fernández Sagasti debatieron en Séptimo Día Foto: Martin Pravata/ Diario UNO

En los dos puntos en los que estuvieron de acuerdo fue en que el juicio por jurados que se implementó en Mendoza fue un avance importante para la Justicia y en que el origen de la inflación "es multicasual", aunque no concordaron en los motivos.

Algunas de las frases más polémicas de los candidatos en Séptimo Día

Anabel Fernández Sagasti

"Con el tarifazo te quedabas calladito mientras los jubilados sacaban préstamos para pagar el gas"

"Yo no tengo tus prácticas y no te tengo miedo"

"No se trata de revolear proyectos, se trata de ir a trabajar"

"Fuiste el más porteño de los gobernadores, Alfredo"

"En tu gobierno, Mauricio Macri nos sacó el fondo de la soja y vos calladito, sumiso, no dijiste nada"

"Se defiende a Mendoza cuando se gobierna no en un set de televisión"

"Hoy defendés a los poderosos y te olvidaste de los laburantes"

"Fuiste el gobernador que más endeudó a Mendoza"

"¿Por qué tenés custodia policial? Ningún mendocino tiene ese privilegio"

Alfredo Cornejo