Las 40 preguntas que el Jefe de Gabinete respondió a los tres senadores mendocinos

Juri hizo otras 7 y Suarez también, pero quedaron resumidas en dos.

Rodolfo Suarez y Mariana Juri.jfif

Formalmente, las respuestas se conocerán este miércoles, aunque Diario UNO ya pudo acceder al informe de manera extraoficial. Los senadores tendrán la posibilidad de hacer una sola repregunta cada uno, con apenas 2 minutos de tiempo.

Suarez: El Baqueano y la desregulación del sistema eléctrico

El senador radical, ex gobernador de Mendoza, buscó saber en qué estado se encuentra el trámite para que se cumpla con el convenio que la Provincia y la Nación firmaron en abril del año pasado para la ejecución de la presa El Baqueano.

Suarez explica en su pregunta al actual jefe de Gabinete que él firmó ese acuerdo con el entonces ministro de Economía Sergio Massa y la secretaria de Energía Flavia Royón; y que Mendoza ya cumplió con la convocatoria a licitación pública, otorgando factibilidad jurídica al proyecto.

Pregunta además cuándo la Secretaría de Energía cumplirá con incorporar El Baqueano al Programa Nacional de Obras Hidroeléctricas, para que se pueda tratar en Cammesa el contrato por el precio de la energía, garantizándose el mismo durante 15 años, como se había pactado.

En su momento, Suarez había anunciado ese convenio como un "acuerdo histórico".

La respuesta de Posse no dejó para nada satisfecho al senador nacional.

el baqueano 1.jpg

El funcionario simplemente se limitó a informar que el Ministerio de Economía prepara una resolución junto con la Secretaría de Energía y la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica para convocar a las provincias a presentar proyectos obras hidroeléctricas para ser evaluadas y eventualmente incorporadas e implementadas por el Estado nacional.

Y que en ese marco está previsto incorporar a las obras al Programa Nacional de Obras Hidroeléctricas.

Respecto de la desregulación del sector eléctrico, Suarez consultó por el sistema Hidroeléctrico Diamante. El plazo de las concesiones se vence el 6 de octubre y deberían revertirse los bienes al concedentes, es decir el Estado nacional.

La duda de Suarez es qué papel jugarán las provincias, que son propietarias de los recursos naturales. "¿Se las volverá a licitar en un esquema de concesión a privados? ¿Se pretende liberar nuevamente el mercado eléctrico? ¿Cuál será el rol de las Provincias y sus empresas provinciales? ¿O se prorrogarán las concesiones hidroeléctricas?", preguntó.

Posse aseguró en su respuesta que se está evaluando la situación de cada aprovechamiento hidroeléctrico y recién una vez que se tenga el informe completo se tomará una decisión.

"Este relevamiento incluye a las centrales concesionadas en la provincia de Mendoza", dijo.

La preocupación de Juri por las obras paralizadas de la Nación en Mendoza

Mariana Juri, en tanto, consultó por la tasa de siniestralidad antes y después de la sanción de la Ley de Alcohol Cero, del 3 de mayo del 2023.

También consultó por la suspensión del pago de los subsidios al transporte en las provincias, subsidio que se financia con la recaudación del impuesto a los combustibles, y solicitó en relación con ello que se expliquen las razones por las que ese impuesto no se ha disminuido.

Pero la respuesta de Posse no fue específica: "No es competencia de esta dependencia la distribución, asignación y/o modificación de lo recaudado en concepto de impuestos a los combustibles líquidos", se limitó a decir.

Transporte Público Mendotran.jpg

Juri consultó además qué partidas se asignaron a las universidades públicas durante el ejercicio 2023. La Nación respondió que la Universidad Nacional de Cuyo se le devengaron más de $58 millones.

La senadora preguntó también por los números del servicio de tren a Palmira; y se enfocó en obras que la Nación ha suspendido en Mendoza. Una es la de los dos puentes de la ruta 40. "Para finalizarlos es necesario contar con la documentación técnica aprobada con la formalidad que se requiere", dijo Posse sin dar mayores explicaciones.

Otra es la del túnel Caracoles que une Argentina con Chile, y que según el Ministerio de Economía está "neutralizada".

En tanto que respecto de la deuda que la Nación mantiene con Mendoza por la falta de pago de cuotas del FONID 2023, nada respondió el funcionario nacional.

Ante la falta de satisfacción por las respuestas dadas por Posse, se espera que la senadora Juri haga pedidos de informes sobre las consultas que no fueron atendidas.

Anabel Fernández Sagasti y sus preguntas apuntadas al recorte en lo social

La senadora peronista formuló más de 30 preguntas, en su mayoría tendientes a saber cómo están funcionando los programas sociales después de los recortes del Gobierno nacional.

Consultó por Conectar Igualdad, que sigue en vigencia con 48.610 beneficiarios en Mendoza según la respuesta de Posse. Preguntó por las Becas Progresar y los recortes a las universidades públicas.

anabel fernandez sagasti senado.jpg

Respecto del Progresar, el funcionario advirtió que las inscripciones están abiertas hasta el 17 de mayo y que el monto mensual de beca establecido es de $20.000, a partir de actualizaciones desde el Poder Ejecutivo.

Anabel preguntó también por operativos de prevención por el dengue. Y puntualmente sobre el Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, que tiene como objetivo el desarrollo de obras nuevas y de ampliación o refacción, y construcción de aulas, laboratorios, talleres y auditorios. Dijo que está desfinanciado y consultó qué pasará con la inversión.

La respuesta de Posse fue: "El Ministerio de Capital Humano informa que se continuará con la inversión en Infraestructura Educativa, sobre la base de criterios de transparencia y objetividad".

Posse informó a Fernández Sagasti además que a la fecha hay "cero trámites pendientes de firma para su alta" de Pensión No Contributiva por Invalidez; aunque sí las hay en proceso pero demoran entre 1 y 3 años; y que también se están revisando las ya otorgadas porque se hallaron irregularidades.

La senadora preguntó también sobre la ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y Posse respondió que no fue eficiente.

Sagasti también quiso saber sobre obras en las universidades; sobre el FONID y los despidos y bajas de las becas en el Conicet.

Sobre la autorización para la importación de vino a granel, la Nación presentó un informe sobre las cantidades que ingresaron y recordó que "la Ley Nacional de Vinos Nº 14.878 contempla la importación de productos vitivinícolas".

"El vino importado de 5.034.000 litros representa un 0,26 % de la existencia total. Ello implica que la importación de vino tiene un bajísimo impacto respecto de la producción local", dijo Posse.

Preguntó sobre despidos en general en el sector público nacional y en particular en la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Cómo van a operar?, consultó. Según la Nación no hay dificultades para atender la demanda y los despidos se dieron porque "la auditoría al personal arrojó como resultado que muchos de los responsables en delegaciones provinciales no asistían a sus puestos de trabajo".

"¿Cuántos estudiantes han recibido los libros educativos que se entregan desde el Estado nacional en lo que va del año 2024?", preguntó también Anabel. "El programa de libros se reformulará", dijeron.

Sobre el Progresar también preguntó si el monto se actualizará. Posse aseguró que por el momento no.

anses aumento jubilados auh progresar salario minimo 2.jpg

Sobre los programas para víctimas de violencia de género, la Nación contestó que "el Ministerio de Capital Humano informa que resultan prioritarios los programas que implican transferencia directa y sin intermediarios a las personas en situación de riesgo por violencia de género. El resto de los programas se encuentran en revisión".

De todas maneras, aclaró que el Acompañar sigue en pie.

Sobre la falta de presupuesto para continuar con las obras de los proyectos CAREM y RA-10, dos reactores nucleares que están en construcción; el Estado respondió que ya hubo 69 despidos en una subcontratista y que "la decisión respecto de esos proyectos es evaluar técnicamente la situación de cada uno".

Anabel preguntó también sobre los recortes a las provincias, tanto coparticipables como discrecionales; los números de la pobreza y la indigencia en Mendoza en los primeros 4 meses del 2024; la conducta abusiva de las prepagas y la cantidad de mendocinos que pudieron anotarse para los vouchers educativos.

Respecto del trabajo infantil, ante la consulta de la senadora, Posse contestó que "el Ministerio de Capital Humano informa que la postura del Gobierno en materia de trabajo infantil es abolicionista, en tanto no admite ninguna modalidad de trabajo infantil y la prevención y erradicación del trabajo infantil rige las políticas públicas en esta materia".