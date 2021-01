Lagomarsino, "recontra" convencido de que Nisman se suicidó

Digo que Nisman se suicidó basándome en el expediente, me basó en pruebas. Buscamos la verdad y encontramos que de homicidio no hay nada. Nisman era un gran mentiroso, nos mintió a muchos Digo que Nisman se suicidó basándome en el expediente, me basó en pruebas. Buscamos la verdad y encontramos que de homicidio no hay nada. Nisman era un gran mentiroso, nos mintió a muchos

Además, se refirió al actual avance de la causa y llamó a investigar "todo y a todos", al tiempo que consideró que Gendarmería Nacional "hizo un peritaje de delirantes".

En un año no se pudo resolver el tema de los espías dando vueltas por Puerto Madero, se les escapa la tortuga. Hay que investigar a todos y a todo. Gendarmería hizo un peritaje delirantes

Diego Lagomarsino compartía una cuenta bancaria en Estados Unidos y era el dueño de la pistola con la que se efectuó el disparo mortal en la cabeza.

El técnico explicaría luego que Nisman no confiaba en su custodia de seguridad, y que por eso le había pedido el arma.