La votación del presupuesto causó un cimbronazo dentro del demarchismo y desató la furia de Luján

La aprobación del presupuesto 2024 se dio además con un cambio trascendental al proyecto original que desde Luján de Cuyo, departamento gobernado por el demarchismo, se entendió como un ataque. "Ante el presupuesto provincial aprobado, que no toma en cuenta el último censo generando así un perjuicio superior a los $2.800 millones anuales a los lujaninos; con Sebastián Bragagnolo instruimos al área legal del municipio para que inicie las acciones judiciales correspondientes en defensa del patrimonio de cada uno de los vecinos", afirmó el intendente electo Esteban Allasino.

Vilche se desmarcó de La Unión Mendocina y votó a favor el presupuesto 2024

No fue el único. También Jorge Difonso brindó su apoyo a la pauta presupuestaria con endeudamiento y roll over, aunque en el seno de La Unión Mendocina ya conocían esa decisión del sancarlino.

La sorpresa para el bloque demarchista fue el voto de Gabriel Vilche, el sanrafaelino presidente del PRO de su departamento que llegó a la Legislatura el año pasado.

"Nos enteramos dos minutos antes", dijeron desde el bloque que ya había adelantado su voto negativo al proyecto.

Apenas aprobada la ley este martes en el Senado -con el voto negativo de los 4 senadores de De Marchi- fue el lujanino el que disparó en redes sociales contra su diputado díscolo.

"En nuestro bloque, el diputado Gabriel Vilche, de San Rafael, traicionó la decisión del Bloque y votó a favor. No sabemos los motivos, pero los imaginamos. Todo huele mal", advirtió dando a entender algún acuerdo oscuro entre su diputado y el oficialismo.

"Mendoza se parece cada vez más a un feudo norteño. Uso de recursos públicos y abuso de poder, corrompen la institucionalidad partidaria. Aunque en este caso la culpa no es del que le da de comer sino del chancho. Justicia selectiva, controles ausentes y corrupción. Así estamos", acusó.

Consultado por Diario UNO, Vilche develó que tras la votación de ayer no volvió a hablar con De Marchi. "Es muy temperamental y entiendo que puede estar ofuscado", dijo. "No hay nada oscuro, fue solo una cuestión de lógica. No entendía las razones de oponerse por oponerse, y más si se perjudicaba a municipios del interior que defiendo. Además, está en las buenas prácticas legislativas acompañar el primer presupuesto de una gestión", explicó.

"Le pediría a De Marchi que antes de poner en tela de juicio sospechas, hablemos. Y si aparece algo oscuro, que haga la denuncia", agregó Vilche.

"No me imaginé nunca que se iba a hacer foco en mi voto porque el presupuesto iba a salir igual. Yo quiero conservar mi libertad. No voy a entregar mi voto como un cheque en blanco. No me gusta ser autómata", advirtió de aquí al futuro.

Gabriel Vilche entró a la política en 2016 y pronto se transformó en el líder del PRO en San Rafael. A mediados del 2022 asumió como legislador de Cambia Mendoza pero con la separación de Omar De Marchi de Cambia Mendoza decidió apoyar su candidatura a gobernador.

"Yo tengo mucho respeto tanto por Cornejo como por De Marchi. Acompaño a Omar en su decisión de ser gobernador pero me metí en la política para intentar mejorar la vida de los mendocinos. No hay que oponerse a todo por oponerse, yo quiero conservar mi libertad en ese sentido", dijo Vilche, quien además advirtió que se siente con "cierta pertenencia política al PRO y a Cambia Mendoza".

¿Se puede volver atrás? Difícil. En breve la conformación de la Cámara de Diputados cambiará y será cuestión de esperar cuál será la posición de Vilche.

Luján anunció acciones judiciales contra Mendoza

El acuerdo entre el oficialismo y el peronismo, sin la venia de La Unión Mendocina, implicó la quita del proyecto de presupuesto del artículo 58 sobre la coparticipación municipal.

El mismo actualizaba el reparto del 65% de la coparticipación entre los municipios relativo a la población conforme a los números provisorios que arrojó el Censo 2022; pero también introducía cambios en el cálculo del índice de Coeficiente de Equilibrio de Desarrollo Regional para equiparar la coparticipación a aquellos que perdían fondos por una disminución de la población.

Conforme ese artículo, dado el crecimiento de más del 40% de población de Luján de Cuyo en los últimos años, los montos que recibiría en concepto de coparticipación municipal serían mucho más altos a los actuales. Aunque también sería más bajo el monto a recibir por Coeficiente de Equilibrio.

Desde el municipio lujanino, aunque valoraron el gesto de reconocer el crecimiento de la población, consideraron "perversa" la modificación de ese coeficiente.

Desde el oficialismo, antes del tratamiento de este lunes en Diputados, ya habían advertido internamente la posibilidad de quitar el artículo del texto si el prespuesto no era acompañado de manera masiva. Finalmente, esto sucedió.

Cambia Mendoza y el peronismo, además de Difonso y Fugazzotto, acordaron dejar el reparto de la copa tal como está y esperar a los datos definitivos del Censo 2022 para recién ahí actualizar los cálculos.

Luján lo sintió como un perjuicio y fue por ello que el intendente electo, Esteban Allasino, anunció que el municipio iniciará acciones legales.

Sebastián Bragagnolo estebán allasino omar de marchi.jpg

"Ante el presupuesto provincial aprobado, que no toma en cuenta el último censo, generando así un perjuicio superior a los 2.800 millones de pesos anuales a los lujaninos", expresó.

"Con Bragagnolo (actual intendente) instruimos al área legal del municipio para que inicie las acciones judiciales correspondientes en defensa del patrimonio de cada uno de los vecinos de Luján. No entendemos este cambio de último momento. Pero acá estoy, y acá vamos a estar defendiendo a Luján", cerró en redes abriendo un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre el demarchismo y el oficialismo provincial.