La vacuna rusa no es recomendable para mayores de 60 años, afirmó Putin

"Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas, por eso no me he puesto la vacuna. Lo haré cuando sea posible"; dijo el presidente ruso en una conferencia de prensa que hace todos los años.

No es el único problema que tiene la vacuna rusa, ya que por falta de insumos su producción se encuentra demorada.

"En el mundo no había ningún sistema sanitario preparado” para hacer frente a la pandemia del nuevo coronavirus, manifestó.

La vacuna rusa en Argentina

Las declaraciones de Putin pueden provocar un gran impacto en Argentina, ya que la idea era empezar a vacunar a los grupos de riesgo. Estos son: docentes, personal de salud, de seguridad, menores de 60 años con algunas enfermedades en particular y los mayores de 60 años pero el nuevo anuncio dejaría a este sector, uno de los más vulnerables, sin la vacuna.

Incluso en Mendoza, las autoridades sanitarias ya contaban con esta vacuna para las personas mayores de 60 años.

El anuncio de Putin se da en medio de la visita de funcionarios argentinos a Rusia para comprobar la seguridad de la vacuna y organizar el traslado de esta a Argentina.