La Unión Industrial de Mendoza pidió que los cortes de gas sean programados

Industria (4).jpg Foto: Gentileza

"En la Argentina la producción de gas ha disminuido, el consumo ha subido y no hay buenas perspectivas, no podemos pensar que la producción va a subir en los próximos meses, es una industria que tiene sus tiempos", remarcó Díaz Telli en Hola Mendoza de Canal 7 y sumó una queja: "Tampoco hay incentivos hoy en la Argentina para traer las inversiones que hacen falta para aumentar la producción de gas. Como sea hay que inyectar gas a nuestras reservas, ya sea comprando los barcos de gas natural licuado, o aumentando lo que importamos de Bolivia", proyectó.

Por qué puede faltar gas en invierno

La crisis energética se basa en las dificultades que genera la suba del costo de los barcos para importar gas natural licuado (GNL) y su disponibilidad. El Gobierno nacional compró 8 barcos por US$ 745 millones a un precio de entre US$35 y U$40 por millón de BTU, 5 veces más caro que lo que pagó en el invierno pasado. Para hacerse de los 50 barcos que se necesitan, habría que destinar entre US$ 5.000 millones y US$ 6.500 millones, pero el precio también dependerá de la guerra en Ucrania.

El otro problema está en que Bolivia está entregando menos gas natural del comprometido. El año pasado envió 14 millones de metros cúbicos y este año llegaría mucho menos, salvo que el Gobierno pague más. El país vecino prefiere pagar multas por incumplir el contrato y venderlo más caro a Brasil. A fines de marzo venció la adenda (una corrección al contrato original) del convenio vigente desde 2004 con Argentina.

"Si hay cortes de gas queremos saberlo con anticipación"

El pedido de los empresarios locales, que podría materializarse formalmente en una nota que le enviarán al Secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, pretende que, de darse los mentados cortes de gas, puedan informarse con anterioridad a los industriales para que estos puedan programar tareas.

"Si hay cortes queremos saberlo con tiempo como para programar tareas de mantenimiento o de limpieza esos días y que no afecte así la producción. Si no lo sabemos eso impacta de lleno en la industria, porque un corte te deja una semana sin producir, y eso repercute en que ese producto no se vende y por lo tanto no hay ingresos ni para pagar sueldos ni para pagar el gas que se consume", describió en diálogo con Diario UNO.

Díaz Telli se quejó además de la falta de previsión del Gobierno nacional ante el inminente aumento de la demanda de gas y lo tardío de las negociaciones del ministro de Economía, Martín Guzmán para buscar inversiones para ampliar el gasoducto en Vaca Muerta.

"Es imposible trabajar tranquilos cuando están tratando de solucionar sin nada concreto algo que inevitablemente sucederá en un par de meses. En un país serio estaríamos planificando cómo responder a las demandas energéticas del invierno del año pasado. Acá niegan que vaya a haber cortes de gas, pero todo indica que se van a dar, y si es así lo primero que van a afectar será la industria", vaticinó.