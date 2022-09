La comunicación se dio a primeras horas de la mañana, luego de que el decreto 573/22 se publicara pasadas las 3 de la mañana, después de que lo anunciara el presidente Alberto Fernández en cadena nacional cerca de la medianoche.

La misma decisión tomó también la Universidad de Mendoza, que también suspendía las actividades en todas las unidades académicas que dependen de ella y detalló: en la Universidad de Mendoza, - Sede Central, Sede San Rafael, Sede Río Cuarto, Extensión Áulica Cipolletti y ETEC.

Tampoco habrá actividades en las facultades que dependan de la Universidad de Congreso en todas sus sedes, según informaron desde esa casa de estudios.

En los escuelas estatales provinciales la actividad es normal

En principio esas facultades y colegios serán los únicos establecimientos que no tendrán actividades este viernes, ya que en el resto de las escuelas provinciales la actividad es normal, puesto luego del anuncio presidencial del feriado nacional, el gobernador Rodolfo Suarez decidió no adherir a esa decisión.

"No estamos de acuerdo con que haya un feriado nacional para manifestarse, que no haya que trabajar para manifestarse en las calles, para eso debería haberse decidido una jornada de reflexión", remarcó el mandatario en Primeras Voces de Radio Nihuil para argumentar porqué no adhirió a la medida nacional, y añadió que ni en el anuncio ni en el decreto que hacía oficial el feriado se aclaraba si se trataba de un feriado no laborable.

Pasadas la 1 de la madrugada de hoy, desde el Gobierno provincial emitieron un comunicado en el que ratificaban que en Mendoza la actividad oficial sería normal.

"Ante la incertidumbre generada por el anuncio hecho hace instantes por el Presidente de la Nación, expresando un “feriado nacional”, que genera desconcierto en las familias mendocinas por la hora, la forma y no mediando hasta este momento norma legal alguna que así lo disponga, que nos permita conocer los alcances del anuncio del presidente. Hoy se debe trabajar con normalidad, que es la mejor forma de repudio a cualquier expresión de violencia y adhesión a la paz social", ratificaba el comunicado oficial.

