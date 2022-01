La UCR mendocina debate los diferentes "estilos" de Alfredo Cornejo y Gerardo Morales

Un manotazo que sacudió el avispero vino desde el flamante presidente de la UCR nacional, el jujeño Gerardo Morales, que al decir "nosotros contrajimos la deuda, lo mínimo que podemos hacer es ir a escuchar" generó una catarata de reacciones a favor y en contra dentro de Juntos por el Cambio. En la otra esquina está el actual senador Alfredo Cornejo, con un criterio más duro.

Por su parte, el presidente de la UCR local e intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, compartió con Diario UNO su lectura, en el marco de una nota más extensa que publicó este medio. "Es obvio que en el partido hay distintas posturas, pero quedó claro que la decisión final respecto al apoyo o no al acuerdo con el Fondo se va a tomar en conjunto dentro del frente", recalcó.

El principal obstáculo, expresó García Zalazar, es que "Nación no tiene un acuerdo interno". "Hay muchas imprecisiones en el Gobierno nacional -dijo-. Desde el radicalismo no sabemos cuál es el plan económico que proponen, ni conocemos claramente cuáles serían las exigencias -o no- que implicaría un acuerdo. Lo evidente es que el kirchnerismo no tiene una postura consensuada entre los diversos sectores de gobierno. Sin eso, es difícil dar una opinión".

tadeo garcia zalazar.jpg Tadeo García Salazar dice que el radicalismo no teme a las diferencias y que "en todo caso, se resolverán en las PASO".

Como en el caso de otras figuras radicales, el pedido de García Zalazar es que Cristina Fernández dé su parecer en relación al acuerdo. Sobre todo teniendo en cuenta que, de aprobarse, la negociación con el FMI debería pasar por el Congreso. "Estamos pidiendo precisiones. Que haya un plan concreto, y eso no surge", dijo.

Ser radical en el mismo frente del PRO

Una pregunta que uno puede hacerse mientras se derrite de a poco en medio de la ola de calor es hasta qué punto una posición "dura" del radicalismo frente a Alberto Fernández se vincula, por algún lado, con la gravitación de los "halcones" del PRO dentro del JxC. Porque hay que decirlo: para algunas boinas blancas, la alianza entre la UCR y el partido de Mauricio Macri genera algún ruidito.

García Zalazar hizo su propio análisis: "Por ahora, somos la oposición al Gobierno nacional y una alianza electoral. Lo que tenemos que lograr es que cuando se llegue al poder seamos una alianza de gobierno. Eso se logrará a través de acuerdos previos que se hablan y se practican en tiempos preelectorales y luego se formalizan".

Es decir que para el presidente de la UCR mendocina habrá que ir buscando coincidencias y asentarlas por escrito en la provincia y en el país. "Por el momento -admitió- somos una coalición con una mesa nacional en la que están los presidentes de los partidos, más los presidentes de los bloques".

-Pareciera que en el radicalismo se sienten más "energizados". De ser así, la relación de fuerzas dentro de JxC no sería la misma que había hace unos años. Pero desde el PRO no todos comparten esa percepción...

-El radicalismo le ha dado volumen a JxC, con candidatos como Facundo Manes en provincia de Buenos Aires, Rodrigo De Loredo en Córdoba y Carolina Losada en Santa Fe, entre otros; más lo que se logró en Mendoza. Es cierto que tenemos fortalecido el partido y nos sentimos en condiciones de asumir nuevos protagonismos.

-Pero no será tan sencillo...

-El resto son escaramuzas internas -que las habrá- y que se terminarán definiendo, como dije antes, en las fórmulas, con un plan de gobierno y una propuesta política.

Bullrich y el movimiento pendular

En otra vereda están los referentes del PRO. En la semana, la presidenta de esa fuerza política a nivel nacional, Patricia Bullrich, conversó con el programa El Ventilador, de Radio Nihuil, y también hizo su interpretación sobre la paleta de colores del radicalismo.

Al preguntársele si prefería a Gerardo Morales o Alfredo Cornejo, Bullrich respondió que hablar de ellos "no la ponía en un aprieto" porque "ambos han sido presidentes de la UCR nacional" y con ambos "tiene buen feeling". "Son los dos, no tengo por qué elegir uno u otro", se atajó.

Sin embargo, daría la impresión de que ante la convocatoria de Alberto Fernández para arrimar posturas respecto al acuerdo con el FMI, Bullrich se siente más cerca de Cornejo que del "dialoguista" Morales.

La líder del PRO resumió: "En realidad, creo que todos creemos en el diálogo, lo que pasa es que tiene que tener un fin, no sirve el diálogo si es para subirnos a un barco que va a la deriva. Nosotros no podemos ser cómplices de una negociación con el Fondo que no llegue a ningún acuerdo y derive en un default. Lo que estamos discutiendo acá no es diálogo sí o diálogo no, sino la calidad de ese diálogo ¿Es posible dialogar?".

patricia bullrich javier milei.jpg Desde hace meses, Patricia Bullrich intenta acercarse a líderes como Javier Milei.

El radicalismo mendocino y los liberales

En otro tramo de la entrevista, Bullrich admitió su sintonía con Javier Milei y José Luis Espert, dos figuras del liberalismo más duro que tienen algún eco en estos pagos. "Tenemos que abrirnos a la mayor cantidad de sectores posibles que puedan hacer de JxC una alternativa de poder”, consideró.

¿Atrae esa postura al radicalismo mendocino? Quién sabe. Días atrás, el propio Tadeo García Zalazar compartió en sus redes una imagen de Raúl Alfonsín, que en 1996 incorporó a la UCR a la Internacional Socialista. Y cuando hace poco -en el programa 7D, de Canal 7- le pidieron al ministro de Hacienda y Finanzas provincial Víctor "Peque" Fayad que eligiera entre varios economistas, optó por Keynes (los otros eran Stiglitz y Marx).

Todo eso parece lejos del liberalismo ortodoxo.

Consultado por este diario, García Zalazar insistió en que hay diversidad en JxC e incluso entre los radicales de Mendoza, pero avisó que los contrapuntos no lo inquietan. "En Mendoza eso se resuelve con liderazgo político. Porque así como en el frente hay liberales, también tenemos aportes del Socialismo y de agrupaciones como Libres del Sur", sopesó.

"La distancia en el pensamiento se resuelve con planes de acción, y si no hay coincidencia en eso, pasa como con el Partido Demócrata, que tomó otro camino. Llegado el caso -anticipó el presidente de la UCR provincial- nuestras diferencias las dirimiremos en las PASO, como ocurrió en su momento entre (Rodolfo) Suarez y (Omar) De Marchi".