La UCIM se quejó de la escasa ocupación hotelera en Mendoza y pidió por acciones como el Previaje

Turismo en Mendoza1.jpg El turismo de Mendoza está "en estado terminal", según la UCIM.

El fuerte comunicado de la UCIM

El artículo de la Unión Comercial hizo referencia a que los conceptos allí expresados son coincidentes con los dados a conocer por la Cámara Hotelera de Mendoza, la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de Argentina (AEHGA) y la Cámara de Turismo de Mendoza.

Las empresas de los distintos rubros como hoteles, servicios y transporte están atravesando un momento dramático dado que la provincia, se ha convertido en un lugar de paso hacia Chile o desde ese país, con una ocupación que no alcanza el 50% y que sólo es contratada por una noche

También destacó la UCIM: "Este verano no ha sido bueno para el turismo de nuestra provincia. La evolución negativa de los componentes económicos nacionales y regionales, tras un año de la actual gestión nacional, hizo que la moneda argentina se apreciara respecto del dólar, hasta casi alcanzar la paridad oficial-blue".

En otro párrafo indicó: "Si consideramos que para las empresas los costos relativos se han incrementado producto de las alzas de insumos (cuyos ajustes no siguen habitualmente la inflación publicada) y la presión impositiva no sólo no disminuye sino que se incrementa, entenderemos cómo las tarifas de los servicios, (aun con el sacrificio de los prestadores de alojamientos, gastronomía y transportes), resultan para el visitante diametralmente diferentes a un año atrás.

Mendoza turismo, finde XL (23).jpeg La UCIM dice que Mendoza el turismo es "de paso". Foto: UNO / Martín Pravata

La influencia de la brecha cambiaria

La entidad que preside Daniel Ariosto recordó que "en el verano de 2023 –2024 la brecha cambiaria era del 35% contra la actual, que es de un 7/8%. Para colmo, Brasil (país que aportaba un gran número de visitantes) depreció el real, aproximadamente el 20%, por lo que los precios locales resultan muy altos para el visitante de ese origen"

"Algo similar ocurre con Chile que por sus precios, operó de aspiradora de los argentinos por el importante beneficio en el valor de bienes y servicios", comparó.

Esto, da suficientes fundamentos para que nuestra plaza sea poco atractiva para el turista argentino, por lo tentador de los costos en los países limítrofes y para el turismo internacional que ve a la Argentina como un destino caro, que de hecho lo es

El artículo de la UCIM admitió, por otra parte, que los fenómenos climáticos y si difusión en medios nacionales influyeron para la menor llegada de turistas.

Pero tras ese análisis subrayó -lo que a su juicio- fueron las falencias de las políticas de turismo, con especial énfasis en los valioso que hubiese sido seguir con planes como el Previaje.

Esto es lo que detalló la entidad empresaria: