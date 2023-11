La reunión entre Alberto Fernández y Javier Milei marca el inicio de la transición hacia el nuevo gobierno

►TE PUEDE INTERESAR: Una lectura del furor Milei: la verdad es irremediable y no hay tristeza en ella

Rubistein desmintió su renuncia

El secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, hizo frente a los rumores que hablaban de su posible renuncia o pedido de licencia hasta el 10 de diciembre y los negó rotundamente.

"Ante versiones que observo han empezado a circular, sólo 2 aclaraciones: no he renunciado ni voy a renunciar a mi cargo de Secretario de Política Económica; no he pedido licencia ni lo voy a hacer hasta el 10 de diciembre", precisó Rubinstein en la red social X.

Los rumores habían surgido al tiempo que surgieron los del pedido de licencia de Sergio Massa. En ese momento se hablaba de que quienes quedarían a cargo de la transición serían el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, y el presidente del Banco Central, el mendocino Miguel Pesce.

Cumbre Massa- equipo económico

El ex candidato de Unión por la Patria y ministro de Economía citó a su equipo para este lunes a las 12, informó la agencia Télam. "Massa no se tomará licencia ni tiene pensado renunciar hasta que termine la reunión de hoy del presidente Alberto Fernández con el presidente elector Javier Milei", ratificaron.

"Evaluará su situación esta semana", deslizaron desde el Palacio de Hacienda.

Javier Milei, en los primeros diálogos con la prensa como presidente electo, apuntó que Sergio Massa debe cumplir sus funciones hasta el 10 de diciembre y "hacerse cargo de todo lo que hizo este tiempo".