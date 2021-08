La respuesta de la UTN a Cobos por la presencialidad

La escaza presencialidad en las universidades locales fue el tema que instaló este miércoles el senador nacional Julio Cobos cuando en su paso por 7D, el programa político de Canal 7, le reclamó directamente a los decanos de la UNCuyo, Daniel Pizzi y al de la UTN, José Balacco: "abran las universidades" y acotó: "Los que están estudiando tienen que estar en las universidades. ¿Si los chicos se juntan a tomar un café, por qué no pueden ir a las aulas? No me entra en la cabeza que estudien mirando videos y no preparando un hormigón", insistió.