La pobreza ya alcanza a casi la mitad de los argentinos

Más de 7,5 millones de chicos y adolescentes viven en hogares con carencias básicas.

Sobre este punto, el informe alertó sobre una "persistente infantilización de la pobreza en la Argentina urbana".

Un 34,1% de la población cayó en la categoría de "pobres no indigentes" mientras que 10,1% está directamente en la indigencia, es decir, ni siquiera puede cubrir la canasta alimentaria básica.

Para la UCA, en julio-octubre el desempleo llegaba al 14,2%, lo que representa unos 2,7 millones de personas, 600 mil personas más que en el estudio anterior.

La mayor cantidad de pobres, que ya rondarían los 20,3 millones de personas, se disparó en medio de la pandemia de coronavirus, que impactó muy fuerte sobre la actividad.

El estudio, titulado "Informe de Avance: Deudas Sociales en la Argentina 2010-2020. Crisis del empleo, pobrezas y desigualdades estructurales en el contexto COVID-19", reflejó un fuerte deterioro social con relación al 2019, cuando la pobreza ya era muy alta, del 40,8%.

Medidos por hogares, los afectados por la pobreza subieron del 32,1% al 34,9%.

El desempleo subió del 10,6% (2019) al 14,2%, de acuerdo con esos datos.

El dato de pobreza también se amplificó, explicó la UCA, porque se amplió la consulta a 30 partidos del Área Metropolitana del Gran Buenos Aires, seis más que los consultados por el organismo oficial de estadística.

El AMBA fue una de las zonas donde mayor pegaron las medidas de aislamiento social para contener los contagios de Covid-19.

El director del Observatorio, Agustín Salvia, dijo que "las medidas de aislamiento obligatorio adoptadas generaron una crisis de oferta y demanda de bienes, servicios y mano de obra laboral".

Explicó que esto "tendió a alterar la validez de indicadores clásicos utilizados para medir la condición de actividad, la pobreza por ingresos y las demandas de salud y educación, entre otras dimensiones".

Los datos relevados entre julio y octubre de este año son los más altos de toda la serie que arranca en 2010.

Corresponde a la "pobreza de ingresos" que surge de comparar los ingresos de los hogares con los valores de la canasta de indigencia y de pobreza.

Las evidencias presentadas en este informe confirman que bajo el escenario de crisis COVID-19, las capacidades monetarias de los hogares experimentaron un deterioro abrupto y pronunciado, con efecto regresivos sobre la pobreza y la indigencia Las evidencias presentadas en este informe confirman que bajo el escenario de crisis COVID-19, las capacidades monetarias de los hogares experimentaron un deterioro abrupto y pronunciado, con efecto regresivos sobre la pobreza y la indigencia

Advirtió que "el nuevo escenario paralizó aún más la inversión, los consumos y la demanda de empleo en la economía formal, a la vez que frenó toda expectativa de reactivación, afectando especialmente a la pequeña y mediana empresa, profundizando la relación entre informalidad económica, pobreza y exclusión social".

Salvia alertó que la pobreza sube con mucha fuerza en los segmentos de trabajadores marginales e integrados y en el Conurbano bonaerense.

"Entre estos grupos, la pobreza crece casi ininterrumpidamente desde 2013-2014, y evidencia un nuevo salto en el contexto de pandemia", señaló.

Dijo que "la indigencia también aumenta, afectando más a los segmentos marginal e integrado de trabajadores, y es transversal a todas las regiones urbanas, aunque con mayor fuerza en el conurbano bonaerense".

El efecto COVID no fue democrático, no afectó a todos por igual: entre los sectores de abajo se acentuó el deterioro social, mientras la cúpula de la pirámide está ahora más concentrada y protegida El efecto COVID no fue democrático, no afectó a todos por igual: entre los sectores de abajo se acentuó el deterioro social, mientras la cúpula de la pirámide está ahora más concentrada y protegida

El informe consigna que sin los distintos programas sociales (IFE, AUH, tarjeta alimentaria, pensiones no contributivas y otros), la pobreza hubiera saltado del 44,2% al 53,1% de la población urbana.

Estimó que el efecto del ingreso familiar IFE, de 10.000 pesos otorgados en algunos meses, incidió 8,3 puntos en reducir la indigencia y 6,4 puntos en la pobreza.

"El IFE habría sido la política con mayor impacto absoluto sobre las tasas de pobreza e indigencia, en comparación con las demás políticas de transferencias implementadas", señaló el informe.