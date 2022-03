"La paz del mundo se alteró por la invasión militar de Rusia a Ucrania", dijo el Presidente en el Congreso

En el discurso agregó que hoy que "todo" lo que se hizo para "combatir" la pandemia de coronavirus "no tuvo otro objetivo que no haya sido el de salvar la mayor cantidad de vidas un contexto difícil e imprevisible", y señaló que el pueblo le "asignó a través del voto" la potestad de "tomar decisiones". Hubo quienes criticaron la implementación de medidas de cuidado que implicaban restricciones", rememoró el mandatario, quien hizo referencia a "voces poco constructivas" de los "medios de comunicación dominantes", que "generaron desánimo y desconfianza" agregó en su discurso.

La duda externa como eje del discurso político

El presidente Alberto Fernández recordó que el endeudamiento tomado por Mauricio Macri "no fue autorizado" por el Congreso nacional "ni fue consultado respecto de las obligaciones que el Estado Nacional asumía al tiempo de tomar la deuda".

"El dinero que ingresó de ese préstamo no fortaleció las reservas del Banco Central porque fue enteramente utilizado para pagar deuda externa insostenible y financiar la fuga de capitales. No quedó nada del dinero recibido en Argentina. Ni un puente ni una carretera. Sólo nos quedó una deuda externa impagable", dijo al hablar ante la Asamblea Legislativa.

El acuerdo que hemos logrado con el FMI es "sin políticas de ajuste y con incremento del gasto real en todos los años del programa" y subrayó que el mismo "no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo".

"Esto nos pone en un camino transitable para nuestro país con mayor previsibilidad, certeza y visión de futuro, y con expansión en infraestructura e inversiones en ciencia y tecnología y en políticas sociales", aseguró el Presidente al hablar ante la Asamblea Legislativa.

En ese momento un grupo de diputados de Juntos por el Cambio se retiró del recinto de la Cámara cuando el presidente Alberto Fernández hizo referencia a la importancia de que se avance con la investigación del origen de la deuda con el Fondo Monetario Internacional contraída durante la gestión de Mauricio Macri.

El Presidente tuvo un cruce con el senador Alfredo Cornejo: "Yo no miento Alfredo, me conocés, yo no miento", le dijo Fernández al mendocino mientras abandonaba el recinto. Los insultos y acusaciones se dieron también entre los legisladores, ya que ante los gritos del macrista Fernando Iglesias, la senadora Juliana Di Tullio le retrucó: "Calláte la boca".

“Este acuerdo tampoco releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigación. Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber cómo ocurrieron los hechos y quiénes fueron los responsables de tanto desatino”, aseveró el Presidente en su discurso.

Pidió la reforma integral de la Justicia

Reitero en su discurso la necesidad de una "reforma integral del sistema de administración de justicia federal" y lamentó que el proyecto de ley de reforma judicial que envió en 2020, que fue aprobado por el Senado, ahora ha perdido estado parlamentario".

"Lo que está sucediendo con el Poder Judicial en la Argentina es grave", indicó el mandatario al hablar en la Asamblea Legislativa y señaló que la reforma que impulsó en el inicio de su gestión fue "resistida por la oposición para beneficiar a algunos funcionarios del gobierno anterior que deben rendir cuentas", porque "saben que tienen aliados en fiscales y jueces de la justicia federal".

Enunció en su discurso que durante su gestión puso fin "a las escuchas o seguimientos ilegales a dirigentes opositores, a sus familiares o a sus representantes jurídicos". Dije Nunca Más a esos sótanos que propusimos desmantelar y por eso los desmantelamos", remarcó, al tiempo que agregó que "en la Argentina de hoy no hay espacio para el espionaje político" y que "el secreto no puede ser nunca más la excusa para que el Estado institucionalice un sistema de espionaje cuyo fin sea la persecución a opositores políticos o la extorsión. Ese es el entramado que la intervención de la AFI develó y denunció".

Empleo joven

El presidente Alberto Fernández anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley de empleo joven, para "facilitar la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo".

"Avanzaremos en convertir los planes sociales en empleo formal recurriendo a la formación en oficios, capacitación y fomento de la terminalidad educativa; mediante la registración de la economía popular; y a través de 340 bancos de maquinarias y herramientas", dijo al hablar ante la Asamblea Legislativa.

Alberto es recibido por Cristina y Massa.jpg

Fernández afirmó que "los salarios reales tuvieron una leve recuperación" en los últimos meses tras haber atravesado la peor etapa de la pandemia de coronavirus, y afirmó que "las políticas aplicadas durante la última dictadura militar, en el 2001 y en los cuatro años que me precedieron incrementaron el desempleo y la pobreza”, al pronunciar el discurso de apertura del período 140° de sesiones ordinarias del Congreso nacional ante una Asamblea Legislativa.

https://twitter.com/omardemarchi/status/1498668837184626692 Esperando al Presidente @alferdez para el apertura del periodo 140 de sesiones del Congreso.

Junto a @alfredocornejo en los momentos previos al inicio.

Poca expectativa de que el Presidente haga aportes positivos. pic.twitter.com/eCz4HPBj5I — Omar De Marchi (@omardemarchi) March 1, 2022

"En estos casi 40 años en democracia es la primera vez que se rechaza un Presupuesto en el recinto" del Congreso, a lo que, dijo, "se debe sumar aquella vez cuando no se trató en 2010", en referencia a la gestión de la entonces mandataria Cristina Fernández.

"Propusimos un Presupuesto que dejamos a consideración del Parlamento, que jamás fue un paquete cerrado, siempre estuvo abierto a correcciones y mejoras; dicen que los peronistas manejamos el Congreso como una escribanía, pero en estos 40 años el Congreso sólo ha dejado sin presupuesto a Cristina en 2010 y a mí en este año. Me dejaron sin la herramienta pero no me han quitado la decisión política que prometimos a los argentinos en campaña", enfatizó.

Plan de crecimiento

El mandatario dijo que "no se trata de estabilizar para después crecer, sino de crecer para estabilizar", al plantear que "la lógica del futuro" implica "crecer, aumentar y diversificar la oferta exportable para estabilizar nuestra economía. Necesitamos aumentar las exportaciones por la vía de una mayor producción. Nuestro principal desafío es salir de políticas contradictorias; es producir para exportar y no saldos exportables”

"Nuestro plan para este año indica que las exportaciones de bienes crecerán entre un 5% y un 13% respecto a 2021. En materia de servicios en 2021 se estiman unos 9.000 millones de dólares y también se prevé una mejora para 2022. Por eso, sumando bienes y servicios, existe la posibilidad de que este mismo año nos acerquemos a los 100.000 millones de dólares de exportaciones", expuso el mandatario ante la Asamblea Legislativa.

El mandatario afirmó que el "futuro exige dar un enorme impulso a la ciencia y la tecnología" porque son "herramientas fundamentales para resolver los problemas que afectan a la humanidad. Hay que continuar invirtiendo para lograr una creciente autonomía científico-tecnológica que nos permita aportar a la resolución de los problemas del país", expuso el jefe de Estado ante la Asamblea Legislativa.

Detallo que Argentina tiene en marcha más 120 obras de infraestructura”, aseguró que “cuando YPF cumple 100 años” el Gobierno nacional “consolidó su recuperación”, y anunció la construcción de un nuevo satélite por parte de la empresa Arsat.

El presidente le pidió a que el Congreso asuma la tarea de avanzar en los cambios que sean necesarios para mejorar la Ley de Alquileres y "generar un mejor acceso a la vivienda" de los ciudadanos. Planteó que debe reconocerse que "hay problemas con el valor de los alquileres", con lo cual instó a avanzar en una reforma a la actual ley "pensando en todos los argentinos que hoy son inquilinos".

Cambio climático

Destacó hoy que la Argentina aumentó 27,7 % sus compromisos de limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, además de que se comprometió a "alcanzar la neutralidad de carbono al 2050", lo que convierte al país en uno de los que más ha aumentado su meta en la lucha contra el cambio climático. "Estas acciones se consolidarán en instrumentos como el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático y en la Estrategia de Desarrollo Resiliente con Bajas Emisiones a Largo Plazo, que presentaremos a fin de año en la COP 27 en Egipto", añadió el mandatario al pronunciar su discurso de apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.