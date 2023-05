La Pampa se puso en guardia tras el informe de Mendoza sobre la mina de Cerro Amarillo

"Lo que nosotros pretendemos -agregó- es que cada vez que hay cualquier modificación o una obra siempre se tenga la documentación en Coirco para que sea evaluada por el resto de las provincias. Mendoza no hacía eso, esperaremos una vez analizada toda la documentación qué tipo de perforación hacen y qué consumos tienen. Hay que estudiar la documentación para saber qué es lo que hay, no vamos a aprobar ni oponernos a algo que no sabíamos qué era".

JJuan Greco La Pampa.JPG Juan Greco, delegado de La Pampa ante el Coirco.

►TE PUEDE INTERESAR: Empresarios sanjuaninos consideraron positivo que Mendoza avance con el proyecto de Cerro Amarillo

La Pampa en guardia

El funcionario pampeano insistió : “Si no nos dicen dónde buscar la información; es lo mismo que nada. Todos los proyectos que se hacen en la cuenca tienen que presentar esta información en Coirco, y lo hacen todos. Molesta que siempre Mendoza quiera dilatar las cosas, y poner trabas para entregar la información. Si no tienen nada que ocultar, por qué ponen tantos peros“.

"Si hay modificaciones en Potasio Río Colorado, deben ser especificadas" (Greco) "Si hay modificaciones en Potasio Río Colorado, deben ser especificadas" (Greco)

Greco amplió: "Nos enteramos de que Mendoza mandó documentación que aún no analizamos porque es muy extensa. Son informes de Cerro Amarillo y de Potasio Río Colorado. En Cerro Amarillo se han hecho perforaciones no convencionales que es más metros de profundidad -4.000 metros- que lo habitual, que ronda entre los 1.800 y 2.000 metros. De Potasio sabemos que están por definir un socio inversor y aquí si bien hay un proyecto aprobado por el Coirco si hay modificaciones deben ser especificadas".

Al momento de la presentación de la documentación el ministro de Planificación e Infraestructura de Mendoza, Mario Isgro, explicó que "sobre Cerro Amarillo se presentaron informes de la evaluación de impacto ambiental, como también una evaluación integral del proyecto".

“Este tipo de informes se realiza con todas las obras en la cuenca del Río Colorado. La documentación que presentamos es de dominio público, cualquiera puede acceder a esa información. La información siempre estuvo disponible, tanto para el Coirco como para cualquiera que quisiera acceder a ella“, agregó el funcionario del gobierno de Rodolfo Suarez y de ese modo desmintió que Mendoza haya retrasado y retaceado información.

La próxima reunión del Coirco será el 23 de junio.

cerro-amarillo.jpeg El gobierno de Rodolfo Suarez considera clave el proyecto minero de Cerro Amarillo.

Qué es Cerro Amarillo

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que se aprobó en la Legislatura el 1 de marzo autoriza la exploración de la mina de Cerro Amarillo, en busca de la posibilidad de explotación de cobre.

En la primera etapa se harán 9 perforaciones de menos de 400 metros de profundidad, para determinar la viabilidad de la mina.

Lo que se busca analizar es el volumen y la calidad del mineral para determinar la inversión que se tiene que realizar. Según aclara el proyecto, la mina se encuentra fuera de las cuencas del Río Atuel y del Malargüe, por lo que no se afectará el agua.

En tanto, si se encuentra presencia suficiente de cobre para realizar la inversión, la explotación no podría realizarse con ácido sulfúrico, como se acostumbra explotar las minas de cobre en todo el mundo. Una opción sería el xanato, pero aún es pronto para tener esta información.

►TE PUEDE INTERESAR: El Gobierno considera a Cerro Amarillo un paso clave para entrar al mundo de las exportaciones