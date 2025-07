La oposición consiguió los votos en el Senado para arracar la sesión sobre la suba de las jubilaciones

Victoria Villarruel- Senado Victoria Villarruel, al frente de la caliente sesión en el Senado.

Además, asistió la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri, una dirigente muy cercana a Horacio Rodríguez Larreta, que viene desmarcándose de las decisiones que tomó ese bloque que preside Alfredo de Angelis.

En cambio, el grueso de senadores del PRO, de la Libertad Avanza, y algunos radicales no dieron quórum e ingresaron cuando ya había comenzado la sesión, como el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, y el titular del bloque de LLA, Ezequiel Atauche.

La intervención de Villarruel y el pedido de Bullrich

Pasadas las 15.30, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acudió a las redes sociales para mostrar su disconformidad con el debate en la Cámara Alta. "Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia", posteó en su cuenta oficial de X.

Por 42 a 17 votos y 3 abstenciones, senadores opositores de diferentes partidos lograron destrabar el tratamiento de los proyectos sancionados por la Cámara de Diputados, que habían sido objetados por el oficialismo por considerar que la comisión de Presupuesto no fue fue convocada por su presidente, el libertario Ezequiel Atauche.

Anabel Fernandez Sagasti- Jose Mayans La mendocina Anabel Fernández Sagasti junto al presidente del bloque del peronismo, José Mayans. Foto: Noticias Argentinas

La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, planteó que se requerían los dos tercios para habilitar el tratamiento de los proyectos sobre jubilaciones, moratoria, y discapacidad, al considerar que no eran válidos esos despachos de la comisión de Presupuesto.

La propuesta fue rechazada por el jefe del bloque del peronismo, José Mayans, quien consideró que solo el pleno del cuerpo puede considerar que es válido o no el despacho de la comisión de Presupuesto y Hacienda.

Después de un encuentro de los gobernadores de Juntos por el Cambio, se supo que los senadores que les responden van a pedir que se mande a comisiones el proyecto que establece el giro automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y también la coparticipación del impuesto a los combustibles. Esos últimos dos temas se votarían recién la semana que viene.

Noticia en desarrollo