La Oficina de Ética descartó incompatibilidades por el rol de Latorre como ministra y directora de YPF

Asamblea Legislativa Alfredo Cornejo y Jimena Latorre conferencia.jpg El gobernador Alfredo Cornejo ordenó que los honorarios como directora de YPF vayan a las arcas de la Provincia. Latorre cobrará su sueldo como ministra. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Después de un tiempo de analizar el caso, el director de Investigaciones Administrativas y Asuntos Judiciales de la Oficina de Ética, Sebastián Giordano, dictaminó que "tanto el despacho precedente de Ética Pública No 949/24 como los posteriores pronunciamientos de Asesoría de Gobierno y de Fiscalía de Estado coinciden en no advertir en este estadio agresión alguna al orden normativo; entendiendo en forma pacífica que en el sub examen no se encontraría vulnerado el régimen de incompatibilidades y conflicto de intereses”.

Precisamente la Fiscalía de Estado concluyó que ni existe situación de incompatibilidad por la eventual producción de un conflicto de intereses al haberse excusado en general de participar en cuestiones donde YPF resulte interesado, habiendo sido sustituida por el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial para esos supuestos (Natalio Mema).

Otro de los argumentos firmes es que "no la haría incurrir en la causal de incompatibilidad prevista en el art. 7 inc. 1 de la Ley N° 8.993, al no percibir dos retribuciones de entidades públicas (concepto amplio) pertenecientes al gobierno nacional y provincial (YPF S.A. y Ministerio de Energía y Ambiente), por haber renunciado expresamente al que le corresponde como ministra de Energía y Ambiente en la provincia y haber sido aceptada la misma por Decreto N° 299/24".

En abril, este punto tuvo cambios, luego de que Cornejo ordenara que los honorarios de YPF vayan a las arcas de Mendoza para invertirlos en un programa de fiscalización.

"En virtud de la última actualización de honorarios de directores de YPF S.A. el Gobernador solicitó a la empresa que los fondos, correspondientes al representante de acciones Clase D por Mendoza, sean depositados en una cuenta titularidad del Estado Provincial", publicó Mema, ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial en su cuenta de X, al conocerse esa disposición.

La sugerencia de la Oficina de Ética Pública para evitar cuestionamientos

La Oficina de Ética pública fue más allá de desestimar las denuncias en contra de Latorre y pidió que se elabore un “protocolo guía de actuación conjunta entre el Ministerio de Energía y Ambiente y el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, con el objeto de garantizar la máxima transparencia en los procedimientos administrativos y así evitar cuestionamientos y/o planteos nulificatorios”.

La resolución completa: