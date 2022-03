La Nación y el PJ local pidieron esclarecer el cuestionado accionar de la Policía de Mendoza 

abuso policial 250322.jpg Hasta este martes sólo había dos policías suspendidos por los hechos en Godoy Cruz. La IGS revisará el material fílmico de las cámaras y los teléfonos de los jóvenes.

El Frente de Todos también inició un pedido de informes para que se debata este miércoles en la Cámara Baja. Fue una iniciativa del diputado Carlos Sosa, quien preside la Comisión de Derechos y Garantías en donde también impulsarán la discusión sobre el tema. Se pondrá sobre la mesa el próximo jueves, cuando el órgano mantenga su reunión quincenal.

La exigencia es que la cartera conducida por Raúl Levrino responda si hubo o no lesionados, si constata que el audio que viene circulando en redes sociales fue efectivamente la denuncia por ruidos molestos, y si se le dio curso a algún fiscal antes de que la fuerza interviniera. El PJ admite que en ningún momento se accionaron armas, pero se quejaron de que hubiese una “exhibición peligrosa” de las mismas.

Te puede interesar: Suspendieron a los policías investigados por abusos de poder

La solicitud ya ingresó a la Casa de las Leyes con el número de expediente 81.182 y desde la oposición esperan que haya una respuesta en los próximos 15 días, aunque anticipan que puede no haber una respuesta concreta.

Raúl Levrino allanamientos en Ciudad.jpg "Como ministro de Seguridad no voy a permitir que agredan a la Policía", afirmó este lunes Raúl Levrino

“La verdad es que no hay grandes expectativas, por el conocido blindaje que hacen los legisladores del oficialismo. Pasó primero con las citaciones a la ministra de Salud (en 2021) y ocurre ahora de nuevo. Con los pedidos de informes está pasando lo mismo. El único que nos contesta rápido el procurador Gullé, y el Ministerio Público Fiscal, debo admitir. Los demás, se toman el tiempo que quieren”, dijo Sosa (PJ) a UNO.

La comisión está compuesta por siete legisladores, con la particularidad de que ninguno pertenece al radicalismo: hay cuatro dirigentes peronistas, Mario Vadillo de Protectora, Mailé Rodríguez del FIT y Mauricio Torres del Frente Renovador –Cambia Mendoza. Este último es el único referente del oficialismo, aunque cualquier diputado puede asistir a los encuentros. A esa iniciativa se sumó la promesa de la Secretaría de Derechos Humanos de revisar los procedimientos contra los efectivos.

Revisarán las cámaras

La Inspección General de Seguridad comenzó a observar el material que se filmó el viernes en la intervención de la policía. Avanzará sobre las grabaciones que hasta el martes por la mañana no habían sido cotejadas, aunque otras ya pasaron por revisión y se sumarán a los videos que los propios jóvenes tomaron con sus teléfonos mientras ocurrían los hechos.

Este lunes se supo que dos oficiales fueron suspendidos por 30 días. Uno de ellos es quien presionó con su rodilla la cabeza de un hombre que estaba tirado en el piso y fue capturado en video. Tanto él como el otro oficial pasarán a cambio de tareas y a otras dependencias mientras dure la investigación interna, pero seguirán cobrando sus sueldos.

abuso policial 250322 B.jpg Lo primero que pidieron para la investigación interna fue la denuncia que recibió el 911 sobre una fiesta en calle San Martín al 1.270.

Por el momento, serán las únicas medidas que tome la IGS, aunque no se descarta que haya más personas bajo la lupa del organismo que encabeza Marcelo Puertas.

Qué pasó

Cerca de las once de la noche del viernes 25, un vecino llamó al 911 para denunciar “venta de estupefacientes” y ruidos molestos en un encuentro privado que se realizaba en San Martín al 1200 de Godoy Cruz. Dos efectivos se hicieron presentes en el evento, la presentación de un videoclip del cantante de rap “Donturco”, y terminaron solicitando refuerzos, según dijeron fuentes de la Policía de Mendoza.

El músico declaró a Diario UNO que “un hombre y una mujer se pusieron en la puerta y no los dejaban salir”. Afirmó que los jóvenes pidieron a los efectivos que se identificaran y no quisieron hacerlo, además de confirmarles que no tenían ninguna orden para entrar a esa propiedad privada, siempre según su versión.

Pasados algunos minutos, todo el contingente decidió abandonar el lugar y se encontraron con los efectivos en el pasillo que deba al exterior. Ahí se produjeron las primeras agresiones y todo derivó en los hechos que se conocieron este fin de semana y que pusieron en tela de juicio el accionar de las fuerzas policiales de la provincia.