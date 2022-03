Accionar policial en Mendoza.jpg

El titular de la IGS sostuvo que tienen en su poder 4 videos y que esperan recibir tres más, que fueron filmados por las mismas víctimas y participantes de la fiesta. De esas imágenes ya identificaron a dos y fueron pasados a disponibilidad, es decir que estarán suspendidos por 30 días y no podrán trabajar. Mientras, tratan de identificar al resto de los policías que trabajó esa noche y que cometieron excesos en el cumplimiento de las funciones, según la investigación.

"Pedimos que se separe de las funciones a los policías que investiguemos por 30 días, a los fines de asegurar la prueba que hay y que no sea alterada para poder tomar la mejor determinación. Luego de ese plazo se pedirá el traslado del lugar en el que estaban trabajando", detalló a Canal 7 Mendoza.

Luego de ese plazo, los funcionarios volverán a trabajar en otra jurisdicción y solo en tareas administrativas, por lo que no podrá participar de ningún operativo para evitar que esté en contacto con la gente.

Hubo exceso

El funcionario aseguró que al menos en lo que se ve en algunos de los videos que se conocieron "hubo exceso" por parte de los policías. En uno de ellos se ve como los uniformados tiraron al piso a un joven, luego lo esposaron -y a pesar de sus gritos- lo presionaron con una rodilla en la cabeza hasta que lo dejaron inconsciente y lo arrastraron para subirlo hasta el móvil.

Puertas confirmó a Diario UNO que uno de los dos policías que ya son investigados y suspendidos está en ese video, e indicó que claramente hubo exceso de poder.

Los policías atraparon a varios de los chicos que filmaban lo que pasaba. Tal fue así el caso de un chico que pasaba en su bicicleta por allí y al ver la trifulca decidió grabar con su celular y lo detuvieron.

Pero esta acción, no está prohibida para ningún civil, salvo el caso de un procedimiento especial, una medida judicial o un allanamiento en el cual un juez de la orden específica, señaló Puertas.

"Muchos de los móviles tienen audio y cámaras y con eso vamos a tratar de determinar los dichos de los policías", indicó Puertas, quien agregó que para que los efectivos actúen de esa manera debieron haberlos agredido previamente, algo que en las imágenes no se ve.

Propiedad privada

El rapero Donturco aseguró que los policías entraron al lugar donde realizaron la juntada, y no los dejaban salir. Marcelo Puertas explicó que esto no puede ocurrir, ya que los efectivos no pueden entrar en una propiedad privada salvo que sea en la persecución de un delito que se esté produciendo, o si se escuchan voces de auxilio desde el interior.

Según habrían dicho, vecinos denunciaron que en el lugar del evento vendían drogas, por lo que el titular de la IGS sostuvo: "Nosotros evaluamos el accionar policial. Aunque haya drogas no puede haber excesos".

"Se inicia la investigación a todo efectivo policial que estuvo, se inicia la indagatoria en la cual el efectivo puede o no declarar, puede tener la asistencia de un abogado y proponer todas las pruebas de descargo que crea necesarias para tratar de contrarrestar las pruebas que nosotros tenemos en su contra, se toma una decisión. Este proceso demora entre 3 y 6 meses", explicó Puertas.

El protagonista

El rapero mendocino Donturco, convocó a una reunión el viernes pasado a las 20 en Godoy Cruz, para amigos, otros artistas y allegados a la música, a quienes quería presentarles su nuevo trabajo y el último videoclip.

donturco godoy cruz.jpg El artista mendocino Donturco

"Me junté con amigos, con la producción del video, básicamente era una juntada de gente conocida, del rubro, para brindar y mostrarles cómo estoy trabajando. Dentro de las invitaciones que mandé por WhatsApp decía que a las 20 podían llegar, y que a las 23 se iba a cortar la música porque el lugar me lo habían prestado y me habían pedido que a esa hora terminara", declaró el artista a Canal 7 Mendoza.

Relató que "a las 23 llegó la Policía por ruidos molestos, cuando nosotros ya nos estábamos por ir. Les dijimos que bajábamos la música y que había que esperar que la gente se fuera. Al rato volvieron a llegar con una falsa denuncia de venta de estupefacientes, y digo falsa porque a nadie se le encontró nada, ni les hicieron análisis de sangre".

Donturco sostuvo que una policía mujer y otro efectivo se pusieron en la puerta y no los dejaron salir. "Les pedimos que se identificaran, pero no lo hicieron. Les dijimos que no podían hacer privación de la libertad, mucho menos en una propiedad privada. Les pedimos la orden que tenían para hacer eso y hay un video en el que dicen que no tenían ninguna orden. Y nos decían que estaban esperando otro móvil para detenernos".

El artista contó: "Como no había orden, ni causa y ya había pasado un rato decidimos salir como si nada, y que cada uno se fuera en su auto. Pero cuando empezamos a salir con normalidad parece que a los policías les dio impotencia, especialmente a la mujer policía, quien nos empezó a empujar hacia adentro, para que no saliéramos".

"Empecé a filmar, y en ese momento se me prendió el flash. La policía se dio cuenta que estaba grabando, me empezó a pegar y se cortó mi video porque se me cayó el teléfono. Cuando lo levanté y seguí grabando otra policía me miraba y mostraba el gas pimienta. Yo le preguntaba si de verdad me iba a tirar gas pimienta por filmar", sostuvo el rapero.

Dijo que cuando parecía que todo se tranquilizaba y comenzaron a irse, al llegar a calle Biritos se encontraron con más de seis móviles y una camioneta de Diversión Nocturna. "Había más de 25 policías".

Durante el sábado 26, los seis detenidos de esa noche fueron liberados. Donturco dijo que dos mujeres terminaron muy golpeadas y con marcas en sus cuerpos. "Estamos iniciando acciones legales", aseguró el mendocino.

"Esto fue una juntada de amigos, todos allegados míos. No fue una fiesta o juntada clandestina porque tampoco ya no hay restricciones", insistió.