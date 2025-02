La mesa política, el futuro de Luis Petri y cómo se arma la llegada de Karina Milei a Mendoza

Cornejo dice que sí y el encuentro se produce en Casa Rosada (el domingo previo es, antes, primicia de Diario UNO). Allí el tema principal no es la alianza que quieren crear ni tampoco el cómo, pero el cónclave sí termina funcionando como disparador para los eventos que vendrán. Es la muestra –aunque no la única- de que Cambia Mendoza aceleró los procesos que en 2024 llevaba a fuego lento y ahora, en cambio, ya exhibe que van de la mano con la interlocutora más importante del mileísmo: la hermana del Presidente.

El llamado al mandatario locales importante. Karina ha dicho que no quieren interferir demasiado en las jurisdicciones de los muy aliados y el sancarlino es, al menos hoy, un aliado importante. También con eso tienen que ver las muestras de cortesía que de seguro se harán más habituales y, aunque no se sabe si es exactamente por eso, por ejemplo, por ahora no es cierto que Hebe Casado vaya a afiliarse a LLA, como se anda diciendo. Aunque hay versiones de que Karina le preguntó expresamente si quiere “ir”. Cornejo ya hizo pulgar para arriba, cuenta uno de sus colaboradores.