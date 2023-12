La mendocina Mercedes Llano suena para integrar la bicameral que analizará el DNU de Milei

En el Partido Demócrata remarcan que no ha habido ninguna confirmación oficial al respecto y que no harán declaraciones hasta que eso ocurra. "Sólo sabemos lo que se está diciendo", marcaron en su entorno. De todos modos, no son tantos los nombres que suenan entre los 37 diputados que tiene LLA para llenar esos casilleros. Llano por ahora no se ha expresado al respecto, pero se anotó para integrar otras comisiones en el nuevo armado parlamentario.

Facundo Correa Llano y Mercedes Llano.jpg Llano con uno de sus compañeros de bancada, el mendocino Facundo Correa Llano.

"Está más que calificada para hacerlo; primero, por su experiencia legislativa y docente, y después por todo el bagaje de investigaciones que ha hecho", la ponderaron desde su mismo espacio. Llano viene de ocupar el monobloque del PD en la Legislatura, además de ser politóloga e investigadora. Habrá pasado por todos los espacios parlamentarios, ya que antes fue concejala en Godoy Cruz.