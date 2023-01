La massista Gabriela Lizana analizó a la industria vitivinícola y avizoró "una situación insostenible"

Vino - Vitivinicultura - Vinotecas (13).jpg El vino es uno de los productos estrella de Mendoza. Pero ¿es sostenible? Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

Se refería a que, a su criterio, el gasto que implica producir el fruto de la vid no tiene relación con el dinero que perciben quienes lo cultivan y lo cosechan.

"Años de falta de plan estratégico y falta de política pública vitivinícola llevaron hasta aquí a un sector con muchísima complejidad. Reitero algo que propuse hace años: es necesario estudiar la cadena y evaluar la distribución de la renta", reclamó Lizana.

Lizana y De Mendiguren.jpg Gabriela Lizana junto a De Mendiguren. Ambos pertenecen al armado nacional de Sergio Massa.

Gabriela Lizana y su visión sobre el futuro de la vitivinicultura

La directora de Bice Fideicomisos -que es una pieza importante en el esquema del "vasco" José Ignacio De Mendiguren en la Secretaría de Industria y Desarrollo del Ministerio de Economía- no paró ahí, sino que advirtió sobre la posibilidad de un "parate" si no definitivo, al menos muy grave.

"Entiendo que cada eslabón tiene sus problemas que deben ser atendidos: promover la exportación, cuidar el mercado interno, stocks de algunas variedades que no hay, presión por la importación, dificultades para importar algunos insumos", reconoció Lizana.

Y agregó: "Pero hemos llegado a un punto en el que para que la industria continúe en producción, los compradores plantean que sólo pueden pagar un precio que según los costos oficiales (INTA) estarían por debajo de los costos de producción. Es decir, es el productor el que debe subsidiar la cadena para que esta siga funcionando".

En consecuencia, para la massista se está ante un presente "imposible de sostener", a lo que se añade que los trabajadores (contratistas) tienen paritarias por debajo de la inflación.

"Es decir que se trata de una industria que para seguir mostrando sus cualidades debe sustentarse en productores y trabajadores pobres e indigentes", lamentó.

Gabriela Lizana okk.jpg Lizana tiene contactos con el sector porque ella misma es productora.

Las posibles soluciones a la crisis que viven los productores

Lizana consideró que el modo en que se produce en Argentina está quedando muy retrasado en relación a las estrategias de otros países.

"Esto no va más. El mundo exige certificaciones de triple impacto: cuidar el medio ambiente, que las actividades sean rentables para todos los eslabones y que tengan impacto social positivo. Ninguna industria puede sustentarse en la generación de pobreza", subrayó.

"Y ya esto no es algo que puede solucionarse con ayudas de los gobiernos -marcó Lizana-. Hay que entender que una cadena de valor tiene la fuerza de su eslabón más débil. Y esta entonces se ha roto por la debilidad de los trabajadores y productores".

Para la referente del FR, "si no se llega a precios justos, si no logramos rentabilidad para todos los eslabones, si no actuamos con un diagnóstico certero y con una propuesta estratégica a corto mediano y largo plazo, seguirán perdiéndose viñedos".

"Es tarea de la industria en su conjunto promover esto. Y es responsabilidad de los gobiernos entender y facilitar las condiciones para que esto pueda darse. Las próximas mesas vitivinícolas que se realicen con toda la cadena y los gobiernos tendrán la inmensa tarea de definir el porvenir de la vitivinicultura argentina", cerró.

