La Legislatura de Mendoza es de las más austeras del país, pese a sus 86 legisladores

De hecho en la lista del gasto legislativo, Mendoza aparece como la antepenúltima con uno de los menores presupuestos, sólo superada por San Luis que gasta $3.881.748.416 y Santiago del Estero que presupuestó para este año $3.233.091.412.

Costo politica_01.jpg

Claro que ese nivel de austeridad se incrementa si se calcula cuánto cuesta cada Legislatura si el presupuesto anual se divide por la cantidad de habitantes a la que representa.

En ese cotejo Mendoza queda segunda detrás de Santiago del Estero. En la provincia del Norte, sostener el Poder Judicial le cuesta a cada habitante $3.050, mientras que en estas tierras cada mendocino debería poner $3.584 anuales para sostener el presupuesto legislativo.

Cuánto nos cuesta cada legislador y de qué ingresos disponen

Siempre siguiendo el informe de la Fundación Libertad, que toma como punto de partida los presupuestos legislativos del 2024, cada legislador le cuesta a los mendocinos $85 millones por año. En Tucumán el costo trepa a $1.288 millones anuales, mientras que en San Luis cae a $75 millones, sólo por citar los extremos de esos gastos.

Costo politica_02.jpg

Ese monto incluye no sólo las dietas de los legisladores, sino también los extras que perciben y los fondos de los que disponen.

Es que cada legislador mendocino tiene su secretario y al menos un asesor, pero además dispone de un cupo de $450.000 mensual para viáticos, o para contratar más asesores si así lo requiriese. Ese monto es acumulable mes a mes, pero debe gastarse antes de que concluya el año presupuestado, porque de otra manera se pierde y va a las arcas de Hacienda.

Diario UNO intentó tener acceso a la cantidad y la identidad de los asesores de cada legislador pero ese dato aún no es público y según apuntaron desde el Senado se podría publicar en la página oficial recién en diciembre.

Pero además la ley 5.811 que rige a los empleados de la Legislatura incluye el ítem de "desarraigo", que es un adicional que perciben los legisladores que viven a más de 100 kilómetros de la Legislatura. El objetivo es contribuir con los gastos de traslado, hospedaje y comida que produce cada sesión.

Ese ítem le entrega un 3,5% más a los legisladores que vengan tanto del Este como del Valle de Uco. Mientras que los senadores y diputados que están radicados en el Sur de Mendoza, y por estar a más de 200 kilómetros, cobran un 5% de más. Hoy eso representa entre $80.000 y $100.000 dependiendo de la dieta que perciba cada uno, luego de los descuentos del Impuesto a las Ganancias por ejemplo.

Todos esos gastos sirven para explicar porqué del total del presupuesto mendocino, un 92% se vaya sólo a sueldos de empleados y dietas de los legisladores, que en estas tierras están atadas al salario del gobernador y representan 95% del sueldo de Alfredo Cornejo

"A los sueldos de empleados y dietas de legisladores -que son muy similares entre diputados y senadores- hay que sumar que del Senado dependen también la Oficina de Ética Pública, la Dirección de Promoción del Liberado y la Defensoría del Discapacitado con todo su personal", apuntó la vicegobernadora Hebe Casado.

Hay que decir que en cantidad de legisladores, Mendoza ocupa el segundo lugar en el podio con 86 y sólo la supera Buenos Aires con 138 legisladores pero 15 millones más de personas para representar.

Córdoba, Santa Fe o CABA, que están arriba de los 3 millones de habitantes, tienen 70, 69 y 60 legisladores, respectivamente.

"Aunque suene alto, es un dato de transparencia que en Mendoza el 92% del presupuesto vaya a sueldos y dietas, porque lo que refleja es que los fondos que nos llegan van a la tarea de legislar y que no contamos con fondos o subsidios que se manejen discrecionalmente. Hay provincias en que esos subsidios existen y nadie controla a dónde van. No podemos olvidar que en algún momento los legisladores del Congreso tenían hasta pensiones vitalicias para entregar, eso no tiene nada que ver con la función de legislar", justificó el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

Olvidada la unicameralidad de Suarez, sólo se puede recortar en empleados

Uno de los caballitos de batalla del ex gobernador Rodolfo Suarez fue insistir con la necesidad de que Mendoza pasara de la bicameralidad a la unicameralidad que ya tienen otras 16 provincias como son: Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, La Pampa, San Juan, Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

Tan entusiasmado estuvo con esa idea que hasta presentó en el 2020 el proyecto para reformar la Constitución, y lo justificó diciendo que suprimiendo una de las cámaras legislativas se acotaba el gasto de la política.

Sin embargo, ese proyecto duerme en algún cajón olvidado de la Casa de las Leyes, y ni el oficialismo, ni la oposición parecen dispuestos a despertarlo.

"No tiene gran incidencia en el presupuesto legislativo y sí es importante para la institucionalidad de Mendoza. Acá una cámara revisa todo el tiempo y hace aportes a lo que sanciona la otra, y eso mejora nuestras leyes", refuerzan desde el edificio de la Peatonal Sarmiento.

Caída esa posibilidad, en la Legislatura entienden que la única forma de acotar gastos es recortar la planta de empleados.

En el caso del Senado, apenas empezó la gestión Hebe Casado promocionó que había aplicado la motosierra mileísta para recortar 50% los contratos que tenía la Cámara Alta. En la actualidad, según datos oficiales esa cámara tiene 326 empleados en planta permanente y 125 más en la planta temporaria.

En tanto, en Diputados la caída de empleados también es notoria.

Sin contemplar a los 48 diputados (cada uno con un secretario y un asesor, que son cargos políticos), esa cámara tenía 366 empleados al mes de diciembre del 2019 y a septiembre de este año esa cifra había caído a 275 empleados, lo que supone una reducción del 25%.