La Legislatura aprobó la Comisión Bicameral de Futuro, para planificar políticas públicas a largo plazo

Cuál es el objetivo de la Comisión Bicameral de Futuro

La nueva Comisión Bicameral de Futuro tendrá entre sus principales funciones la elaboración de informes provinciales con un horizonte mínimo de 15 años, destinados a aportar herramientas para el diseño de políticas públicas.

Además, deberá realizar estudios sobre tendencias y transformaciones que puedan impactar en Mendoza en las próximas décadas, incluyendo aspectos económicos, productivos, tecnológicos, ambientales y sociales.

La ley también contempla la promoción de espacios de participación ciudadana y la articulación con distintos actores institucionales para incorporar evidencia científica en la toma de decisiones.

Cómo estará integrada la bicameral

El organismo estará conformado por 16 legisladores: ocho senadores y ocho diputados.

La presidencia y vicepresidencia serán elegidas cada año y la conducción se alternará entre ambas cámaras legislativas en cada período.

La norma prevé además la creación de un Consejo Consultivo Académico permanente integrado por universidades y representantes del sistema científico. También habilita la posibilidad de establecer vínculos de cooperación con organismos nacionales e internacionales especializados en estudios prospectivos.

El senador Félix González (PJ) fue el que impulsó el proyecto que este miércoles se convirtió en ley en Diputados.

Los temas para planificar Mendoza a futuro

Durante el debate legislativo, distintos diputados señalaron que la comisión podrá trabajar sobre problemáticas estructurales que requieren planificación sostenida más allá de los cambios de gestión.

Entre los temas mencionados aparecieron la crisis hídrica, la administración de los recursos naturales, los desafíos de la matriz productiva provincial y el impacto de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial.

También se destacó la necesidad de fortalecer los vínculos entre el sistema político, las universidades y los ámbitos científicos para incorporar conocimiento especializado al diseño de políticas públicas de largo plazo.

La creación de la Comisión Bicameral de Futuro se enmarca en los compromisos asumidos en el Pacto ConCiencia Mendoza 2050, firmado en la Legislatura por representantes de los tres poderes del Estado, universidades, cámaras empresariales, sindicatos y organizaciones científicas.