La Juventud Peronista de Mendoza dispuso micros para viajar a los festejos en la Plaza de Mayo

anabel fernandez sagasti maximo kirchner.jpg Fernández Sagasti, como en el pasado Día de la Militancia, participará del acto propuesto en Buenos Aires

En Buenos Aires están también otros peronistas como la diputada Marisa Uceda y su hermano, el secretario de Gestión Cultural, Maximiliano Uceda. Mientras que la que pasó toda la semana allí de reunión en reunión con funcionarios nacionales fue Flor Destéfanis, intendenta de Santa Rosa.

Los diputados nacionales que juraron el martes, Adolfo Bermejo y Liliana Paponet, volvieron a Mendoza por lo que no participarán del acto en Plaza de Mayo.

Quienes sí acompañarán serán concejales y militantes de la Juventud Peronista que se organizaron para viajar este mismo jueves en un micro hacia Buenos Aires. Allá los espera la secretaria general de la JP, Valentina Celeste Morán. Según confirmaron desde el Partido Justicialista, aunque sin brindar muchos detalles, éste no será el único colectivo que parta desde Mendoza para concentrar "todo en CABA".

Los que tampoco harán ruido en la provincia serán los radicales. A pesar de que el 10 de diciembre es un día especial para el país y en particular para ellos por la recordada asunción de Raúl Alfonsín en 1983, desde la Unión Cívica Radical no organizaron una celebración en particular.

Alberto, Cristina y Lula, juntos en la Plaza de Mayo

El fin de la dictadura cívico-militar y su consecuente regreso a la democracia será festejado con una convocatoria organizada por el Gobierno nacional que contará con tres protagonistas centrales: el exmandatario brasileño y probable candidato en las presidenciales del año próximo Luiz Inácio Lula Da Silva, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y Alberto Fernández, quien cumple dos años de mandato, como orador de cierre.

https://twitter.com/alferdez/status/1469105052170133505 Nos vemos mañana pic.twitter.com/UlGUdc3STv — Alberto Fernández (@alferdez) December 10, 2021

La jornada prevé presentaciones musicales en vivo de artistas de Argentina y de Brasil e incluirá un momento de homenaje y reivindicación a personalidades ligadas a los derechos humanos cuando se entreguen los Premios Azucena Villaflor, una distinción honorífica creada por la Secretaría de Derechos Humanos.

La presencia de Lula será la figura excluyente de la jornada, tanto por el panorama electoral de Brasil como por la relación de amistad que el líder del Partido de los Trabajadores mantiene con el presidente Fernández.