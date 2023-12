marcha-cgt-tribunales.jpg La CGT y organizaciones sociales protestaron en Tribunales contra el DNU de Milei (Foto: "X" Canal Abierto).

El amparo buscaba suspender las modificaciones al régimen del trabajo que introdujo el Decreto 70/2023 que se publicó la semana pasada y que enfrentó a la CGT con el Gobierno tanto por el formato que se eligió para no pasar por el Congreso como también por las distintas leyes que perjudican a los sindicatos.

"No encuentro que se den razones 'graves y objetivamente impostergables' (conf. Art.4 inc. 1ro. Párrafo 3), que habiliten el dictado de una medida cautelar "interina", considerando para ello que la norma todavía no entró en vigencia", consignó el juez en el fallo.

El texto agrega: "Desestimar la medida cautelar "interina" solicitada por la parte actora y correr traslado de la presente acción al Poder Ejecutivo Nacional - Jefatura de Gabinete de Ministros para que en el plazo de tres días, produzca el informe precautelar previsto en el art. 4 de la ley 26854, dando cuenta del interés público comprometido en la solicitud, informe que deberá responder en el plazo otorgado bajo apercibimiento de resolver", resolvió el juzgado.

