La Justicia intimó a Cristina y otros condenados en la Causa Vialidad a pagar una cifra millonaria

El monto había sido establecido el 11 de julio último por el cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia y a pedido del TOF 2.

También deberán pagar Periotti, Lázaro Báez y José López

Además de la ex mandataria, también fueron condenados a seis años de prisión por administración fraudulenta el ex secretario de Obra Pública del kirchnerismo, José López; el ex titular de Vialidad Nacional, Nelson Periotti; y el empresario Lázaro Báez.

La cifra fue actualizada luego de tres años. En ese momento, el monto era de $86.085.463.548,25.