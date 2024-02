La Justicia falló a favor de Chubut y el Gobierno deberá suspender el recorte de $13.500 millones

►TE PUEDE INTERESAR: Hebe Casado respaldó a Milei en la disputa contra los gobernadores por la coparticipación

Chubut no cortará la distribución del petróleo

Torres había asegurado el viernes de la semana pasada que si para este miércoles no había una definición sobre el tema, no iba a salir "un barril de petróleo" de la provincia. Su par de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, se había sumado a la amenaza. La Cuenca del Golfo San Jorge es importante porque produce el 30% del petróleo del país, mientras que la cuenca Austral, ubicada en Tierra del Fuego, produce el 19% del gas, según datos a diciembre de Oil Production Consulting.

pozo petrolero.png No va a haber corte de suministro de petróleo desde Chubut hacia el resto del país, proque la Corte falló a favor del gobernador Ignacio Torres.

Sin embargo, con la definición judicial, que dispuso el cese de la retención de la coparticipación, Chubut no avanzará con la amenaza. Si bien el recurso es provincial, y las concesiones y los contratos son de las empresas, en las petroleras había preocupación porque la amenaza de Chubut podría haberse instrumentado a través de acciones gremiales. El titular del sindicato de petroleros de Chubut, Jorge "Loma" Ávila había salido en apoyo a las medidas.

El enojo de Ignacio Torres con Milei por un tuit discriminador

El presidente Javier Milei le dio "me gusta" a una publicación ofensiva contra las personas con Síndrome de Down, para apuntar contra el gobernador Ignacio Torres.

Con la leyenda "Nachito Abrí el Gmail", el Presidente decidió darle apoyo a una publicación de X, en la cual se burlaban de Torres en una foto de una persona con síndrome de Down.

Tras el polémico tuit, Torres habló y dijo: "Nosotros no somos el sabotaje, no tengamos miedo de hablar, no nos callemos, no nos dejemos faltar más del respeto, ¿cuánto odio puede haber en una persona que con sorna twittea riéndose de un chico con Síndrome de Down?, ¿qué le puede haber pasado a esa persona en la vida para tener tanto odio y resentimiento?", cuestionó Torres.

