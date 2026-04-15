La Justicia confirmó que Adorni viajó a Aruba en primera clase con su esposa y sus dos hijos

manuel adorni y su esposa Manuel Adorni y su esposa Betine Angeletti. Foto: A24

El viaje de Adorni a Aruba: casi 6.000 dólares en pasajes

De acuerdo con la investigación del fiscal federal Gerardo Pollicita, cada pasaje tuvo un costo de 1.450 dólares, con un total de 5.800 dólares por el grupo familiar. Fueron pagados en dólares y en efectivo.

La fiscalía cuenta además con un listado de 17 viajes realizados por Manuel Adorni, y por eso está planificando una batería de medidas para clarificar el destino final de muchos de los trayectos.

En cuanto a la excursión a Aruba, se realizó a través de la aerolínea Latam con escalas en Perú y Ecuador antes de llegar a la isla caribeña situada a 25 kilómetors al norte de la costa de Venezuela.

Hasta el momento, el alojamiento continúa bajo averiguaciones judiciales, ya que se investiga si Adorni y su la familia se hospedaron en el Hotel Tamarijn Aruba, un resort all inclusive con costos estimados en cerca de 1.000 dólares la noche por persona.

Esta confirmación se dio en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito, que busca determinar si los gastos del funcionario coinciden con sus ingresos declarados.

La Justicia también ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario libertario para rastrear el origen de los fondos utilizados para estas vacaciones.