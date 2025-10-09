La Junta Electoral rechazó el pedido de LLA para reimprimir las boletas con José Luis Espert

Fred Machado detenido

Los argumentos de la Junta Electoral

El organismo encargado de supervisar los actos electorales consideró en los fundamentos del fallo que resulta “material, temporal y jurídicamente inviable” la reimpresión de las boletas a raíz de la dimisión del candidato liberal.

A su vez, la Justicia electoral precisó que la impresión y verificación de las 14 millones de Boletas Únicas de Papel ya estaba finalizada, y que una reimpresión “interrumpiría la logística vigente” y pondría en riesgo el cronograma electoral.

Según los informes técnicos, volver a imprimir las boletas tendría un costo superior a “12.000 millones de pesos” y demandaría al menos nueve días, un plazo incompatible con la distribución prevista del material.

La resolución fue firmada por Jorge E. Di Lorenzo, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata; la titular de la Junta Electoral, Hilda Kogan, y el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla.

Jose Luis Espert.jpg Tras el escándalo, José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado nacional y se tomó licencia con goce de haberes hasta diciembre.

Como consecuencia de la determinación de la Junta Electoral, la imagen de Espert continuará en las boletas de LLA, a pesar de que Karen Reichardt y Diego Santilli ocuparán los primeros lugares de la lista en la provincia de Buenos Aires.

Esta decisión se produce en medio de un clima de tensión en el gobierno del presidente Javier Milei luego de la imputación de Espert por presuntos vínculos con el narcotráfico, lo que motivó su renuncia a la candidatura.

En tanto, la Policía Federal allanó este jueves la casa de Espert por supuestas transferencias de dinero del detenido empresario Federico Fred Machado, acusado de tener vínculos con el narcotráfico y en espera de que inicie la extradición a Estados Unidos. El procedimiento se concretó en un inmueble de la calle Brasil 785 en la localidad bonaerense de San Isidro, según informaron fuentes judiciales.

Fuente: Noticias Argentinas