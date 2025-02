La familia del gendarme argentino detenido en Venezuela no sabe nada de él a dos meses del conflicto

Durante el trayecto, fue interceptado por las fuerzas de seguridad venezolanas y, hasta ahora, lo único que se sabe proviene de declaraciones del fiscal general de Venezuela y de la mano derecha de Maduro: sostienen que ingresó al mencionado país para realizar actos terroristas, aunque sin presentar ningún tipo de prueba.

Gendarme Nahuel Gallo y flia.jpg El gendarme argentino detenido en Venezuela, Nahuel Gallo, había viajado el 8 de diciembre al país caribeño para visitar a su familia que estaba viviendo en el mencionado país por cuestiones familiares.

“En ese esperar, se nos va la vida entera”

María Gómez lamentó que su hijo cumpliera dos años "sin que su padre pudiera abrazarlo". "Ya son dos meses, dos meses de Nahuel encerrado, dos meses de Nahuel atravesando esta situación. Es horrible. Es agotador. En ese esperar, se nos va la vida entera. Lo que más agota es no tener información", aseguró.

Lo último que se sabe de Gallo proviene de un video compartido por el gobierno de Venezuela, en el que se lo ve caminando en el patio de una cárcel con uniforme de presidiario. Su pareja y el gobierno argentino sospechan que la filmación pudo ser realizada en la cárcel El Rodeo, sin embargo, la mujer explicó que "no sabemos si realmente él está detenido allí o si lo llevaron solo para la foto".

“Ni de las fotos ni del video sabemos nada. Seguramente es en la cárcel de El Rodeo, ¿me entiendes? Pero no sabemos. Oficialmente no sabemos nada”, contó frustrada.

Nahuel Gallo.jpg Una imagen que el gobierno venezolano dejó trascender sobre el estado de salud de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela.

A pesar del discurso oficial de Maduro y su portavoz, Diosdado Cabello, que sugiere una "exhaustiva investigación", nadie sabe nada del proceso judicial que enfrenta Gallo: "No sabemos qué investigación ni qué tribunal la está llevando adelante. No tenemos ningún papel, ningún expediente, ningún defensor público asignado. No tenemos ni siquiera por dónde empezar”.

Patricia Bullrich aseguró que el caso es una prioridad

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dejó en claro en conversación con Infobae que el caso de la detención de Nahuel Gallo es una prioridad para el gobierno nacional: “No puedo hablar porque toda injerencia sobre las cosas que estemos haciendo nos puede retrasar el proceso. Sí, puedo asegurar que estamos día por día, hora por hora, trabajando para liberarlo”.

A nivel diplomático, a pesar de las gestiones del canciller Gerardo Werthein y de Bullrich, la situación es complicada. El gobierno de Maduro expulsó a los diplomáticos argentinos y rompió relaciones con la gestión de Milei.

Patricia Bullrich.jpg Para el gobierno nacional, el caso del gendarme detenido en Venezuela es una prioridad.

La detención de Nahuel Gallo

El gobierno de Venezuela confirmó ocho días después del último contacto de Gallo con su familia, que detuvo al gendarme argentino. Diosdado Cabello, vocero chavista y mano derecha de Nicolás Maduro, acusó al oficial argentino y sembró sospechas. "Venía a cumplir una misión". Así disparó en una conferencia de prensa este mediodía.

Gallo viajó a Venezuela para visitar a su esposa y a su hijo, pero Cabello dio una interpretación persecutoria de su viaje y apuntó contra la Cancillería. Según la información, solicitó permiso para ir a ver a su pareja, quien había retornado a Venezuela a cuidar a su mamá.

"Con respecto a lo que dice la Cancillería argentina, como les ha dolido eso, una persona fue detenida, tú te metes en su Instagram y le da la vuelta al mundo, pero su sueldo es de 500 dólares, ¿Cómo lo logran? ¿Qué venía a hacer a Venezuela? ¿Cuál era su tarea acá en Venezuela? Eso no lo dicen pero probablemente nosotros lo diremos en algún momento", acusó.

diosdado cabello.jpg El vocero del gobierno venezolano, Diosdado Cabello, dijo, sin pruebas, que Nahuel Gallo viajó a Venezuela con fines terroristas. Captura

El jerarca chavista advirtió que están decididos en avanzar contra Gallo: "Está en manos de la Justicia, aquí hay una Justicia que funciona de verdad”. “La cancillería argentina verá qué hace. Ellos decidieron no tener relación con nosotros, se complica”, sumó.