La escribana contó que Adorni pagó en cuotas sin interés el departamento que compró a dos jubiladas

Infobae publicó que la escribana afirmó no tener detalles del origen de los fondos con los que el funcionario compró las 3 viviendas en las que ella intervino: la de Caballito, otro departamento en Parque Chacabuco y una casa en el barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Adriana Nechevenko de Schuster es la escribana que validó las escrituras de los 2 inmuebles que posee a Manuel Adorni en el barrio porteño de Caballito y en un country de Exaltación de la Cruz.

Su declaración, que forma parte de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el actual jefe de Gabinete, duró más de 2 horas.

Nechevenko habría indicado que el departamento de Caballito fue una compra-venta "con una hipoteca por saldo de precio” y remarcó que “hace muchos años” tiene un vínculo profesional y laboral tanto con Adorni como con su esposa, Bettina Angeletti.

La escribana presentó toda la documentación requerida por el fiscal. Sin embargo, al llegar al lugar, la escribana le adelantó a la prensa que "no iba a explicar absolutamente nada".

Paralelamente, se investiga su pasado profesional, debido a reportes que la vinculan con servicios prestados anteriormente a organizaciones de narcotráfico.

Allanamiento a las inmobiliarias

La Justicia llevó adelante este mismo miércoles una serie de allanamientos en 3 inmobiliarias involucradas en la compra del departamento que posee Manuel Adorni en el barrio porteño de Caballito.

La medida fue dispuesta luego de que la escribana Adriana Nechevenko de Schuster declarara ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien busca identificar a los intermediarios de la operación y verificar cuáles fueron los valores reales de la transacción.

La investigación se centra en el financiamiento que hubo en la adquisición del inmueble situado en la calle Miró al 500, por medio de préstamos privados otorgados por cuatro mujeres mayores con un ingreso económico que no coincide con la suma del crédito que le cedieron al funcionario, ya que serían jubiladas y empleadas públicas.

Por su parte, Nechevenko negó tener algún tipo de vinculación con el origen del dinero y señaló que dichas operaciones fueron "normales" desde su visión profesional como escribana y que, por ese motivo, validó las escrituras.

También se ordenó el levantamiento del secreto bancario para investigar el financiamiento de otros gastos de Adorni, como vuelos privados hacia el exterior, como ocurrió con sus visitas a Nueva York y Punta del Este.