El fiscal pidió al juez Lijo que investigue los inmuebles y los viajes al exterior de Adorni y su esposa

Ariel Lijo.jpg Las medidas fueron presentadas al juez federal Ariel Lijo, ex candidato a la Corte propuesto por el gobierno de Javier Milei.

El fiscal también investiga los viajes del funcionario, en particular una presunta visita a Aruba junto con su esposa Bettina Julieta Angeletti. Pidió información sobre los planes de vuelo, rutas y horarios, y requirió a las compañías aéreas que aporten datos para determinar quién contrató y abonó los pasajes. La investigación se extiende además al periodista Marcelo Grandío, amigo de Adorni que lo acompañó a Punta del Este durante el Carnaval, y a cualquier otra persona mencionada en la causa.

Las propiedades de Manuel Adorni que investiga la Justicia

Los pedidos de la justicia apuntan además a documentación de la casa en el Country Indio Cuá Golf Club, en el municipio de Exaltación de la Cruz, que presuntamente estaba a nombre de la esposa de Adorni, y respecto del departamento en la calle Miró al 500 de Capital Federal donde reside el matrimonio.

Este miércoles debe presentarse a declarar ante Pollicita la escribana Adriana Mónica Nechevenko, titular del Registro Notarial N° 1.580, quien intervino en la escrituración de ambas propiedades y visitó en varias oportunidades la Casa de Gobierno.

La Justicia apunta al departamento de la calle Miro, que fue adquirido según la escritura en una cifra muy inferior a su valor de mercado.

Manuel Adorni y su esposa Manuel Adorni y su esposa Bettina Julieta Angeletti.

En ese sentido, al Registro de la Propiedad Inmuebles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se le pidió el historial completo de dominio de los inmuebles bajo análisis en esta causa, “con titulares, transferencias, escrituras, hipotecas y demás antecedentes registrales”.

Las sospechas surgen de haber tomado estado público que las dudas crecieron cuando se difundió que en el Registro de la Propiedad Inmueble, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, ambas jubiladas, habían otorgado una hipoteca no bancaria a Adorni por más de 200.000 dólares.

Ambas mujeres aceptaron una hipoteca por 87% del valor de la propiedad, pero ante una consulta de un diario sobre su relación con Adorni dijeron que no lo conocían.