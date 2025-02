La cripto de Milei: la reacción de los políticos mendocinos tras el escándalo por $LIBRA

En su publicación original, el Presidente describió el proyecto de la criptomoneda promocionada como una herramienta para financiar pequeñas empresas y startups.

javier milei criptomoneda.jpg El tuit sobre el token cripto $LIBRA que el presidente Javier Milei posteó y luego eliminó.

Los más críticos señalaron a Javier Milei como involucrado en un fraude criptográfico y otros pidieron juicio político para él.

La crítica del kirchnerismo mendocino

Quienes se volcaron rápidamente a las redes sociales para criticar a Javier Milei en Mendoza fueron los kirchneristas mendocinos.

Además de Anabel Fernández Sagasti, quien al advertir la aclaración del Presidente sobre su posteo tiró: “A confesión de parte relevo de pruebas, ponzidente”; el excandidato a vicegobernador Lucas Ilardo, hoy sin cargo en el Partido Justicialista, fue uno de los más ruidosos.

“Ni en los mejores sueños alguien imaginó que ibas a ser tan bobo tan rápido, Javier”, posteó en X ante la promoción que hizo Milei de la criptomoneda. Y lo acompañó con un meme:

Javier Milei meme criptomoneda Libra.jpg El meme que posteó Lucas Ilardo tras la promoción de la criptomoneda $LIBRA que hizo Javier Milei.

“Confesando el delito de estafa en twitter”, reaccionó luego del segundo tuit de Milei.

Julio Cobos, sobre la cripto de Javier Milei

Consultado por Diario UNO, el diputado nacional por Mendoza Julio Cobos aseguró que será clave "la información que se requiera en el Congreso de la Nación para determinar alcances y responsabilidades" del accionar del Presidente.

El radical también hizo hincapié en la relevancia que tendrán las explicaciones en detalle que debieran dar, sobre la promoción de la cripto de Javier Milei, el Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo.

"Las declaraciones de un Presidente en materia económica-financiera, en lo que hace a inversiones, deben ser formuladas cuando resulten estrictamente necesarias, hagan a la cosa pública, promuevan el interés general y beneficio colectivo. En caso contrario, se pueden producir beneficios excesivos y concentrados y miles de perjudicados", analizó Julio Cobos.

"Confundir esto es olvidarse de las implicancias y responsabilidades que tiene la investidura presidencial", apuntó respecto de Javier Milei.

Las reacciones de los aliados a Javier Milei

El ministro mendocino del Gobierno nacional Luis Petri no se pronunció con sus palabras respecto del escándalo de la criptomoneda pero sí retuiteó la aclaración que hizo el Presidente al respecto.

En la misma línea se encolumnaron otros miembros del Gabinete como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, aunque ésta agregó en radio Rivadavia que "lo que pasó anoche fue una bomba atómica para intentar bajar al Presidente". Y que le parece “increíble” que se pida “juicio político por un tuit”.

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, que no es de quedarse quieta en las redes sociales, primero siguió la senda de Bullrich y de Petri y se limitó a retuitear el posteo aclarador de Milei.

Pero más tarde, aprovechó el tuit de Cristina Kirchner para hacer su comentario picante: "El kirchnerismo fue el peor ponzi de la historia. Fin".

hebe casado javier milei criptomoneda.jpg Hebe Casado no se quedó quieta en el escándalo cripto de Javier Milei.

El Presidente explicó en X el por qué de la promoción a $LIBRA y acusó a la casta de usarlo políticamente: "Hace unas horas publiqué un tuit, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna.

No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tuit)", agregó Javier Milei.