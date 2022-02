La Casa del Vino que anunció Nora Vicario en Buenos Aires es resistida por una comunidad educativa

El Palacio Ceci, un edificio histórico de Villa Devoto donde funciona una escuela para sordos, podría transformarse en un espacio de venta de vinos, de acuerdo a un plan del Gobierno porteño para crear un polo comercial que potencie la actividad vitivinícola, el cual es rechazado por la comunidad educativa que llamó a una protesta el miércoles, día en que funcionarios locales irán a pedir las llaves del establecimiento.

Desde la escuela llamaron a una manifestación para el próximo miércoles en la escuela pública "Bartolomé Ayrolo", situada en Lincoln 4305, con la consigna "El Palacio Ceci No se Toca" y contará con la participación de docentes, alumnos, ex alumnos, familiares y vecinos, así como también anticiparon su concurrencia legisladores porteños del Frente de Todos y representantes de los sindicatos docentes de UTE y Ademys.

"El Palacio es patrimonio de las personas sordas, nos negaremos rotundamente a la entrega del edificio, por lo que es necesaria la presencia masiva de todos el miércoles", aseguró un docente de la escuela en un mensaje de convocatoria difundido en redes sociales a través del lenguaje de señas.

El distrito el vino

Las empresas que quieran formar parte del Distrito del Vino serán acompañadas por el Gobierno de la Ciudad mediante el pago a cuenta sobre Ingresos Brutos de la inversión inicial entre 50 a 70% del monto invertido.

La creación del Distrito del Vino es una apuesta público-privada y para la Ciudad representa una oportunidad de integrarse con las regiones productoras de vino pasando a ser sede y promotora de uno de los productos emblemáticos y federales del país como lo es el vino argentino como marca nacional.

En el lanzamiento también participaron la ministra de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio, y el subsecretario de Políticas Gastronómicas, Héctor Gatto.

https://twitter.com/Cultura_Mza/status/1496455110142185472 Nuestra provincia presentó la Fiesta de la Vendimia, en el Distrito del Vino y acompañó la iniciativa de la Ciudad de Buenos Aires “Vendimia BA”, que se celebrará del 4 al 7 de marzo, en el territorio porteño.#Vendimia2022 pic.twitter.com/kgKe25rgvQ — Cultura Mendoza (@Cultura_Mza) February 23, 2022

Durante la presentación la semana pasad en CABA la ministra de Turismo y Cultura de Mendoza, Nora Vicario, destacó que “esta iniciativa es un orgullo para Mendoza, porque consideramos que los vecinos del Distrito del Vino son los verdaderos anfitriones. Vendimia es vino, alegría, cultura y pasión”. Mientras que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, indicó: “Queremos generar sinergias para potenciar el desarrollo productivo federal y promover el desarrollo de las economías regionales más competitivas de la Argentina, como la vitivinícola, para generar trabajo. Este nuevo distrito, que se inicia con Vendimia BA, será una excelente vidriera nacional e internacional para bodegas de todo el país, a la vez que potenciará el turismo y la oferta gastronómica en el barrio”.

La historia del lugar

El Palacio Ceci fue construido en 1913 por el ingeniero Alfredo Ceci, quien residió allí junto a su familia por 25 años, hasta que lo alquiló al Ministerio de Educación para que sirviera como vivienda del profesor Ayrolo, "una eminencia del lenguaje de señas para la comunidad sorda de argentina y latinoamérica", según reseñó Diego Cabales, fotógrafo y experto conocedor de la historia del emblemático edificio.

Palacio Ceci.jpg

Ayrolo permaneció en el Palacio hasta su muerte en febrero del 1942 y desde entonces el lugar transformó en un establecimiento escolar dedicado a la educación de niños, niñas, jóvenes y adultos con compromiso auditivo y trastornos del lenguaje, que primero fue propiedad del Estado nacional que lo expropió a la familia Ceci y en 1996 pasó a manos de la Ciudad de Buenos Aires.

Si bien en 2001 la Legislatura aprobó una ley que catalogó al lugar como un "Bien de Interés arquitectónico para la Ciudad", los trabajadores señalaron que hace décadas que la construcción comenzó a evidenciar el deterioro de las instalaciones, lo que motivó que quedara restringido solo para el uso de las actividades administrativas de la escuela, mientras que el dictado de las clases se trasladó a un nuevo edificio contiguo.

Durante 2021, hubo numerosas visitas de funcionarios porteños, acompañados por contingentes de personas ajenas a la administración, para realizar recorridas por el edificio, lo que llamó la atención de los directivos de la escuela que, tras consultar, recibieron la noticia que, finalmente, existía un proyecto de restauración del antiguo Palacio.

Así fue que en diciembre debieron retirar todo lo relacionado con la actividad escolar y llevarlo al edificio lindante, en tanto que en enero también fue sacado del Palacio parte del mobiliario original del mismo, en un proceso que estuvo seguido de cerca por un escribano debido al alto valor patrimonial de esos objetos.

La resistencia

"Nos pusimos contentos por el anuncio, pero después nos enteramos que era por el Distrito del Vino y que el edificio pasó de estar en la órbita del Ministerio de Educación a la de Desarrollo Económico", precisó una docente en referencia al proyecto para avanzar en la instalación de comercios y empresas dedicadas a la industria vitivinícola en un polígono en los barrios de Villa Devoto, Villa del Parque y La Paternal, explicaron en Télam.

La sospecha de la afectación a un nuevo destino, en tanto, tuvo un mayor asidero durante la semana pasada, cuando se realizó un acto en el barrio de Villa Devoto por la celebración de la Vendimia BA, que estuvo encabezado por un grupo de ministros porteños y la titular de la cartera de Turismo y Cultura de Mendoza, Nora Vicario.

En ese marco, la funcionaria provincial dio cuenta en sus redes de la actividad oficial que realizó en la ciudad de Buenos Aires, a la cual definió como "una visita al Palacio Ceci, la futura Casa del Vino en CABA. Un espacio y vidriera para mostrar las bodegas y experiencias enoturísticas de Mendoza".

Con este escenario, la comunidad educativa realizó el viernes pasado un "abrazo simbólico" al lugar y anunció una nueva movilización para el miércoles al mediodía ya que, según explicaron, "ese día irán funcionarios del Gobierno de la Ciudad a exigir la entrega de las llaves del Palacio".

"Van a vender un edificio que es ícono por ser la primera escuela de sordos para vender copas de vino", lamentó un exalumno.

Por su parte, la legisladora del Frente de Todos Victoria Montenegro acompañó el reclamo y señaló que "vamos a abrazar a esta escuela para que no se lleve adelante este atropello contra la educación pública y vamos a pelear para que la comunidad educativa logre la reparación del Palacio Ceci".

27-02-2022_37f4f1bfa64020638008477e222f64e4.jpg

Desde UTE, en tanto, manifestaron que "una vez más, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y la ministra Soledad Acuña demuestran que su interés por la educación pública es sólo un discurso marketinero".

"Exigimos se detenga dicho proyecto y se restaure el edificio, para el proyecto pedagógico de las Escuelas Bilingües 28 y 29 y de la Comunidad Sorda Argentina", indicaron en un comunicado.

La respuesta del gobierno porteño

“En el Palacio no se cumplía ninguna actividad del colegio. Estaba sin uso y lo que estamos haciendo es arreglándolo. Después lo va a usar Cultura, Educación, varios sectores”, declaró el Ministro de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad, José Luis Giusti al portal Infobae. “Hay un edificio nuevo para la escuela que ya está funcionando, ya empezaron las clases, no pasa absolutamente nada”, agrega. Y respecto al anuncio realizado por la Ministra de Cultura de Mendoza, Nora Vicario aclaró: “Ella visitó una importante parte de Devoto, pero quiero decir que el Palacio va a ser usado por todo el Gobierno de la Ciudad, y el distrito del vino no va a tener ninguna sede”, añadió.

Fuentes: Valeria Azerrat (de la agencia Télam), Prensa Gobierno de Mendoza, Infobae y Archivo Diario UNO.