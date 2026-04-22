La autonomía municipal se vota en Diputados: quiénes aseguran el "triunfo" del oficialismo

Un anticipo de ello fue el despacho conseguido en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Allí, también obtuvo despacho en minoría un segundo proyecto de enmienda, de autoría del diputado de La Unión Mendocina, Jorge Difonso, que fue respaldado por el Partido Justicialista.

Autonomía municipal, con apoyo del oficialismo

La inclusión de la autonomía municipal en la Constitución provincial que impulsa Alfredo Cornejo llega al recinto de la Cámara de Diputados, luego de un intenso fin de semana de mucho testeo. El oficialismo sabe que cuenta con el apoyo de aliados y cercanos políticos para que el proyecto avance al Senado.

Según los números que hace el oficialismo, podrían cosechar 34 avales, de los 47 diputados, ya que permanece vacía la banca de la suspendida diputada de la Unión Mendocina, Janina Ortiz.

A ese número se llega sumando los 22 diputados radicales -que deberían tener asistencia perfecta-, más las 4 diputadas del bloque del PRO Propuesta Republicana, los dos de Unión Pro (Sol Salinas y Gabriel Vilche), los dos diputados del PRO Libertad (Guillermo Mosso y Enrique Thomas), el diputado de Hacer por Mendoza, Mauricio Torres y el de Mejor por Mendoza, Mauro Giambastiani.

peti lombardi diputados autonomia municipal 2026 Peti Lombardi fue uno de los que tuvo a su cargo la "recolección" de votos para la media sanción de la autonomía municipal.

Si esa cuenta se confirma, entonces el Gobierno se habría asegurado tener más del 70% de los 48 diputados que integran esa cámara, con lo que se reasegurarían la media sanción.

Para continuar camino al Senado deberán esperar a que se concrete la nueva conformación de la Cámara Alta, que se dará tras la asamblea del 1 de mayo.

La autonomía municipal de la minoría

Por otra parte, de la comisión de LAC salió un despacho de minoría, de Difonso, que plantea la reforma del artículo 197, pero con una reorganización territorial en cinco regiones: Unicipio (Capital, Godoy Cruz, Luján, Maipú, Guaymallén y Las Heras); Este (Rivadavia, Junín y San Martín); Secano (Santa Rosa, La Paz y Lavalle); Valle de Uco (Tupungato, Tunuyán y San Carlos); y Sur (San Rafael, Malargüe y General Alvear).

Cada una de esas regiones estaría gestionada por un Comité de la Región, integrado por seis miembros, que vendrían a reemplazar a los actuales concejales. Ese cuerpo, elegido por el pueblo, se renovaría por mitades cada dos años.

El proyecto de autonomía municipal de Cornejo

La iniciativa faculta a los municipios a redactar sus propias Cartas Orgánicas, pero establece límites claros a los intendentes.

El objetivo del proyecto es garantizar la autonomía en sus dimensiones política, administrativa y financiera, alineando la normativa local con los mandatos de la Constitución Nacional de 1994.

La iniciativa permite que cada comunidad –por su autonomía municipal- gestione sus intereses según su realidad social y económica, aunque con restricciones para evitar la anarquía jurídica, prohibiendo, por ejemplo, la creación de impuestos locales que interfieran con el sistema de coparticipación federal.