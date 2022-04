La ANSES destrabó la jubilación de unos 30 magistrados mendocinos que esperaban hace 2 años

fernanda raverta anses.jpg Fernanda Raverta, de ANSES.

Esta disposición implica un cambio radical porque desde siempre los magistrados dimitían pero dejaban el cargo recién cuando les liquidaban por primera vez.

Es decir, ahora, deben estar varios meses sin cobrar una mensualidad y ya sin cobertura médica ni contra accidentes.

Sin embargo, para los magistrados, era tomar esta nueva opción o seguir en la misma situación, en la que ya no querían estar desde el comienzo de la gestión Suarez y de la reforma previsional ejecutada por el Gobierno nacional antes de la pandemia.

Los primeros casos

Casi 30 jubilaciones de magistrados mendocinos estaban pendientes de aprobación en la ANSES casa central desde los primeros meses de la pandemia. Todos habían renunciado, como históricamente, "con el retiro efectivo condicionado al cobro de la jubilación".

Pero los expedientes se estancaron, nadie pudo retirarse y el Estado provincial siguió pagando sueldos carísimos, ya que esos jueces y fiscales acumulan mensualidades que se potencian gracias al ítem antigüedad, que muchas veces supera al salario en cuestión porque llevan décadas en sus despachos.

Este parate también complicó el recambio, ya que el Gobierno de Suarez tiene la política de no designar a nuevos jueces hasta que no haya vacantes efectivas. Y por ende, al no poder promocionar a los nuevos jueces, vencieron gran cantidad de exámenes de aspirantes que aprobaron en el Consejo de la Magistratura.

Hasta que ANSES emitió la reglamentación que deja a los jueces renunciantes en un callejón sin salida: la jubilación a cambio del sillón.

A comienzos de marzo, cuatro magistrados volvieron a renunciar, esta vez de manera efectiva, y ya tienen promesa de cobro para mayo. Se trata de Liliana Giner, ex fiscal de Tránsito; Jorge Panebianco, juez laboralista de la Primera Cámara de San Rafael; el fiscal Raúl Buscema y el juez Marcos Pereira.

Liliana Giner Liliana Giner se fue del Poder Judicial el 1 de marzo y comenzará a cobrar en mayo, según ANSES.

La estrategia

La Asociación de Magistrados, a través del ex juez civil Ricardo Mirábile -en su rol de asesor de los magistrados jubilados- decidió hacer una prueba: impulsar las nuevas renuncias de Giner, Panebianco, Buscema y Pereira y si ANSES cumple la promesa de pagarles la primera jubilación en 2 o 3 meses, el resto de los magistrados irá renunciando por tandas.

Ese vacío de 2 o 3 meses sin tener un sueldo, como durante toda la vida, sería cubierto, en caso de ser necesario, con fondos de la propia Asociación de Magistrados.

Mirábile, en diálogo con Diario UNO, se declaró satisfecho de que los 4 magistrados de la avanzada ya tengan fecha de cobro de la primera jubiación. Y confirmó que si ANSES cumple, otros usías se irán de modo efectivo.

En alerta

La situación en Mendoza es paralela a la que ocurre en otras provincias y otros fueros, como el federal. De hecho, en Neuquén, hubo una repercusión negativa: el juez de Cámara Federal Orlando Arcángel Coscia acudió a la Justicia que declaró parcialmente inconstitucional la obligación de que dejen sus cargos para cobrar la jubilación.

En Mendoza no se descarta que alguno de los jueces que esperan la jubilación termine accionando judicialmente contra la ANSES.

Derivaciones

Sin quererlo, el Gobierno de Mendoza encontró un beneficio extra en esta decisión de ANSES: los jueces que renunciaron se retiran dejando sus despachos y por lo tanto la Provincia ya no les sigue pagando el sueldo y puede promover el ingreso de nuevos magistrados.

Para Marcelo D`Agostino, subsecretario de Justicia, que los magistrados renuncien por decisión propia ante el gobernador, poniendo fin a sus carreras, es saludable para la vida institucional de la Provincia.