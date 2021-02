Kicillof dijo que la gestión macrista hizo "marketing" en seguridad

Kicillof aseguró que le "indigna que con el marketing y la publicidad distorsionen los hechos reales porque un gobierno que desabasteció a la policía y la abandonó pareciera que es el que más hizo".

"Lo dije al asumir, vengo de un movimiento que no le habían dicho que hay que hacer propaganda y marketing, sino que la única verdad es la realidad y la única verdad hoy es que contra 18 patrulleros en cuatro años hoy recibe 35 del gobierno nacional y provincial" destacó.

Kicillof dijo además que la oposición debería "hacer una autocrítica tal como nos reclamaban cuando perdimos nosotros la elección".

"Hoy la oposición nos dice que las vacunas no sirven, después que hay pocas, o que hay que dedicarse a las clases después de haberse enfrentando con los maestros y con la escuela pública", sostuvo.

Y agregó que "no oigo a los medios pedirles ahora una autocrítica, pero no me importa, aunque creo que debieran hacerla antes de dar cátedra sobre empleo, producción, seguridad o salud después de haber dejado tierra arrasada".

Durante el acto, en el que estuvieron presentes el ministro de Seguridad, Sergio Berni y el intendente local, Ariel Sujarchuk, se entregó además una lancha, la primera del distrito, para patrullar la zona del Delta del Paraná.