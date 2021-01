Macri pidió que haya clases presenciales y criticó a sindicatos docentes

A través de una publicación en su cuenta de Facebook, titulada "Abran las escuelas", el referente opositor destacó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) "defiende la necesidad de mantener las escuelas abiertas porque se ha comprobado que los niños y adolescentes no son vectores principales de contagio y tienen más probabilidades de contraer el virus fuera del entorno escolar que dentro".

En ese sentido, también advirtió sobre "los ya conocidos efectos secundarios que produce el confinamiento en su salud mental".

Macri afirmó que "la inmensa mayoría de los argentinos" aguarda que el Gobierno disponga el regreso de las clases presenciales: "Miramos hacia nuestro alrededor y somos plenamente conscientes de que todo está permitido, excepto el ingreso de nuestros chicos a las aulas".

Ante ello, el ex mandatario se quejó de que eso "responde a un orden de prioridades que debe ser revertido en la inmediatez" y alertó sobre la posibilidad de "perder el potencial de una generación de jóvenes si las aulas siguen vacías".

Tras destacar que la Ciudad de Buenos Aires "demostró que es posible abrir las escuelas, respetando los protocolos y las recomendaciones que establece el Ministerio de Salud", pidió que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tome el mismo camino porque "tiene la enorme responsabilidad de educar a 5 millones de chicos, prácticamente la mitad del país".

A la vez, celebró "el compromiso y la vocación" de los "cientos de miles de docentes que en este último año se han convertido en `héroes sin capa´", pero cuestionó a los sindicatos docentes.

"No dejemos que el debate sobre la educación continúe monopolizado por los líderes gremiales que durante los cuatro años de nuestro gobierno han dejado a los chicos sin clases por `luchas´ que ahora parecieron abandonar", lanzó el ex jefe de Estado. "No dejemos que el debate sobre la educación continúe monopolizado por los líderes gremiales que durante los cuatro años de nuestro gobierno han dejado a los chicos sin clases por `luchas´ que ahora parecieron abandonar", lanzó el ex jefe de Estado.

Y agregó: "En este último tiempo se han convertido en portavoces de las excusas del Gobierno y no han sido capaces de disimular que sus intereses políticos son los que guían sus acciones y están por encima de las necesidades de los docentes y del derecho a aprender de los chicos".

Macri también se refirió a los padres de los alumnos y destacó: "Con los que he conversado en estos últimos meses me manifestaron que desean que sus hijos vuelvan a la escuela y, lo que es peor, no entienden por qué esto no sucede si `todo el mundo está en la calle´".

"Por estas razones es que quiero llamarlos a la acción", expresó el líder del PRO. "Por estas razones es que quiero llamarlos a la acción", expresó el líder del PRO.

Finalmente, destacó que "el debate sobre libertades individuales e intervención del Estado se ha intensificado y, tristemente en el país, el péndulo se movió hacia uno que limita al ciudadano en su movilidad, pero también en derechos universales como el acceso a la educación".

"Tengo la esperanza de que juntos recuperaremos nuestros derechos individuales frenando a un Estado que busca hacer del control temporal algo permanente. Y en esa defensa, la educación y los chicos deben estar primero", concluyó.