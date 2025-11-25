Justicia: Arroyo Salgado pidió cumplir con el decreto de Néstor Kirchner para nombrar jueces de la Corte

corte suprema.jpg Arroyo Salgado pide profundos cambios en la Justicia, sobre todo en la designación de jueces.

El rol de los organismos de control de la Justicia

En ese sentido, destacó el rol de los organismos de control para garantizar la independencia judicial y remarcó que “no hay sociedad democrática si la Justicia no es independiente, idónea y expedita”.

Arroyo Salgado afirmó además que el Poder Judicial es el encargado de asegurar a la ciudadanía el pleno ejercicio de sus derechos y libertades, para que “no queden a merced del humor del poder político de turno, de la mayor fuerza económica, del más poderoso o del más violento”.

La jueza insistió en la necesidad de completar la integración del máximo tribunal “con una visión federal” y subrayó la vigencia del decreto 222/2003.

“Sería muy importante que se cumpla con ese decreto, porque nuestro país tiene un gobierno federal y realidades muy diversas. La integración debe representar esa particularidad, así como la cuestión de género y la especialidad técnica”, concluyó Sandra Arroyo Salgado.