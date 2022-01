Juntos por el Cambio convocó a reunión de urgencia tras el encuentro fallido con Guzmán y Alberto

Incluso fue el exgobernador quien esbozó una de las novedades principales que podrían surgir de la convocatoria: “Nosotros teníamos una batería de diez preguntas que queríamos hacerle al Gobierno, ahora vamos a evaluar cuándo darlas a conocer, porque no quieren dar explicaciones”, señaló, dejando en el aire una parte de la estrategia que tomará la coalición.

No es el primer indicio que brindan sobre su postura ante los planes de Guzmán. Tras la exposición del ministro con los gobernadores hace dos semanas, habían anticipado que su principal pedido al oficialismo sería “el plan B”: es decir, cuál es la carta bajo la manga que tiene el Palacio de Hacienda si no hay acuerdo con el Fondo.

Además, contaron a Diario UNO que no buscaban quedarse en el diálogo, sino exigir que las metas económicas y fiscales que se trazara la gestión quedaran plasmadas en una carta técnica o memorándum de intención, un documento similar al que podría firmarse en Washington si avanzan las tratativas.

"No quieren dar cuenta del ajuste que pactaron con el Fondo”

Mientras cerca del presidente Fernández dejaron entrever que nunca hubo una convocatoria concreta y que los dirigentes opositores se dejaron llevar por suposiciones, fue el propio Gerardo Morales (que originalmente había trazado los puentes con el peronismo para que el ecuentro se llevara a cabo) quien más enojo mostró públicamente:

“La suspensión no fue por un tema de agenda, sino porque Guzmán no es capaz de responder las preguntas técnico-políticas de JxC. Guzmán no quiere dar cuenta del ajuste que pactó con el Fondo”, planteó el mandatario jujeño.

En la misma línea fue Cornejo, quien aseguró que el Gobierno los estaba “ninguneando” y luego agregó estar preocupado “por que no estén preparando las condiciones y el relato para ir a un default y después echarle las culpas a Estados Unidos, o a la oposición, que es lo que hacen siempre”.