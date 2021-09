Ante la crisis en el gabinete nacional, tras una ola de renuncias de los ministros que le responden a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, encabezados por Eduardo Wado De Pedro, el senador nacional Julio Cobos aseguró que como oposición se van a manejar con cautela: "la solución tiene que salir de ellos, nosotros no vamos a echar leña al fuego, hay un problema de gobernabilidad y esperamos que el presidente tome la decisión más acertada. Lo que nos interesa es que el presidente gobierne, independientemente de la contienda electoral, no vamos a especular si nos conviene o no nos conviene", dijo en Séptimo día, 7D, el programa político de Canal 7.