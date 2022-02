Julio Cobos: "La renuncia de Máximo Kirchner dinamita la autoridad del Presidente"

Cobos también habló de la megaobra hídrica Portezuelo del Viento, que pende de un hilo frente a la posibilidad que fogonea el gobierno de Rodolfo Suarez de dejarla de lado para ejecutar, con los fondos ya en cartera, obras hídricas menores a menor plazo.

Según Cobos, "no se debería tener anclado ese montón de dinero en el banco sin hacer nada", a la vez que se diferenció de Suarez al decir: "Yo habría adjudicado la obra y luego, notificado al Gobierno nacional para ver qué destino tenía ese proceso desde lo político".

Cristina

Cobos vivió en carne propia las consecuencias de una Cristina Fernández en desacuerdo con ciertas decisiones políticas, como ahora le ocurre con Alberto y el acuerdo con el FMI. Fue en 2008, cuando el mendocino dejó sin efecto, con su histórico voto "no positivo" en el Senado, la resolución 125 que había enfrentado al oficialismo K y al campo.

Cristina Cobosy vos.jpg La campaña que terminó con Cobos como vice de Cristina en 2007.

Lo bueno, según el diputado nacional por la oposición, hubiera sido saber qué piensa Cristina del acuerdo con el FMI por la deuda argentina. Sin embargo, esta fractura del bloque K en Diputados tras la salida de Máximo Kirchner tiene el mismo efecto que "la carta que Cristina publicó tras las PASO de septiembre de 2021 cuando cuestionó duramente la gestión de Alberto Fernández".

Ahora, considera Cobos, "ojalá el Presidente ponga al frente del bloque a una persona de su confianza porque lo ideal sería todo el Frente de Todos unido, tirando del carro en la misma dirección".

Valoró que gran parte de la oposición -"Morales, Cornejo y yo hayamos apoyado el convenio con el FMI porque la situación requiere de gran responsabilidad" pero la partida de Máximo K del bloque de Diputados "le da otro cariz a la situación". De hecho, anticipó, el jueves habrá reunión de Juntos por el Cambio para abordar el nuevo escenario político.

La situación económica es crítica, dice Cobos, y lo considera el principal factor para que al Presidente le esté yendo mal en la gestión que comenzó en 2019 y a la que le quedan menos de dos años. "No tiene mucho margen", vaticinó, aunque dejó abierta una chance: "Siempre hay una puerta de salida para las crisis, que en este país se repiten de manera cíclica".