Cornejo dijo que la renuncia de Máximo ratificó la fractura en el Frente de Todos

No tienen coincidencias básicas en el Gobierno, no generan certidumbres, orientación... No le muestran un camino un camino a la Argentina. Ante un desafió como un acuerdo con el Fondo explota todo No tienen coincidencias básicas en el Gobierno, no generan certidumbres, orientación... No le muestran un camino un camino a la Argentina. Ante un desafió como un acuerdo con el Fondo explota todo

El legislador radical es uno de los más fervientes críticos del kirchnerismo y en la última semana profundizó sus cuestionamientos cuando tras el acuerdo del Gobierno con el FMI reclamó que se expresa la vicepresidenta de la Nación e incluso condicionó el respaldo de la oposición al convenio con Fondo a que CFK expresara su apoyo.

"Si Cristina no apoya esto, no estamos en condiciones de someter a nuestra fuerza a esta discusión", dijo entonces el mendocinos como ya había declarado en otras oportunidades.

El senador afirmó que "hasta aquí el Gobierno manifiesta que tiene el apoyo de Cristina, pero Cristina no ha dicho ni pío aquí".

Hebe Casado aprovechó

La diputada provincial del PRO, Hebe Casado, filosa como siempre, aprovechó la noticia de la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia de bloque para lanzar un dardo.

"Salió la cría, la bicha sigue en las tinieblas", dijo sin dar nombres en clara alusión al diputado y a su madre, Cristina Kirchner.