Julio Cobos defendió las PASO y chicaneó a Milei: "Esquivan la competencia con excusas"

"Dicen que las PASO no sirven, pero la realidad es que los que circunstancialmente ocupan el poder, buscan evitar la competencia y fuerzan listas únicas y no debería ser así; por el contrario, se debería promover la participación y no restringirla", dijo horas antes de la reunión de bloque de la UCR que comenzó a las 18, para definir una postura única de cara a la votación del proyecto oficialista que busca removerlas.

El ex vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner esgrimió cuatro argumentos: "Dan representatividad a las distintas expresiones partidarias y del frente electoral (quita poder al aparato partidario). Permiten una mayor participación por afuera de la estructura partidaria a ciudadanos independientes. Fortalecen y promueven la competencia transparente dentro de los partidos y espacios políticos, para luego competir contra los otros. Promueven la diversidad de ideas, la pluralidad de voces y amplían la gama de propuestas".