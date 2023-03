"No. Ni el narcotráfico ha ganado (como dijo el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández), ni algo más hay que hacer. Presidente @alferdez por ley 27.589, proyecto que usted mismo envió, Rosario es capital alterna de la Argentina. Instálese ya con el Gabinete y resuelva en forma integral el problema del crimen organizado", escribió en su cuenta de Twitter el diputado nacional Julio Cobos (UCR).

Julio Cobos.jpg Julio Cobos le planteó al presidente Alberto Fernández que traslade la capital a Rosario con todo su gabinete para resolver el tema narco.

Rosario ya lleva más de 50 asesinatos en lo que va del año, tres de ellos en las últimas 24 horas. "No son simplemente estadísticas alarmantes, son cientos, miles de familias sufriendo y con miedo. El crimen no tiene fronteras y se esparce como lava. Use las leyes vigentes, promueva las que considere necesarias y asuma la responsabilidad que el mandato popular le ha conferido", destacó Cobos en un hilo de la red social del pajarito.

►TE PUEDE INTERESAR: "Los narcos han ganado", dijo el ministro de Seguridad Aníbal Fernández sobre las amenazas a Messi

Repercusiones del ataque a la familia de la esposa de Messi

La titular del PRO, Patricia Bullrich, reiteró hacer uso de las fuerzas de seguridad para combatir al narcotráfico. "Hace dos días lo dije en Rosario: hay que usar todas las fuerzas para recuperar la ciudad del dominio narco. Pensar que algunos todavía se niegan a hacerlo", indicó.

El presidente del bloque radical y diputado nacional, Mario Negri, se manifestó en solidaridad con los habitantes de Rosario, y expresó su apoyo al intendente de la ciudad, Pablo Javkin.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también hizo pública sus críticas a la Nación al que calificó de "ausente", y propuso combatir blindar las fronteras a través de las Fuerzas Armadas.

Messi-Roccuzzo-supermercado-baleado-narcos-Rosario3.jpg

Desde La Poma, Salta, el Presidente reveló que el Gobierno analiza medidas para combatir al narcotráfico que azota a Santa Fe. "Amanecí con una noticia fea, que habían baleado un supermercado, y me comuniqué con el intendente, y el jefe de Gabinete, y les dije que pongamos en marcha porque algo más habrá que hacer", sostuvo en el acto de entrega de las primeras casas del programa Habitar Comunidad.

"Estamos haciendo mucho pero algo más habrá que hacer. Allá, en Rosario, el problema de la violencia y el crimen organizado es un problema muy serio y hay que hacer algo por los rosarinos y santafesinos porque son argentinos", planteó acompañado por el gobernador Gustavo Sáenz en la entrega de la vivienda 90 mil.

"Hay que hacer algo por los rosarinos y por los santafesinos porque son argentinos", resaltó el jefe de Estado.

Además, el Presidente contó que ya en tierra salteña, recibió un llamado de su ministro de Economía, Sergio Massa, quien lleva adelante la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y enfatizó: "Todo es la Argentina, la que padece la violencia de Rosario, la que pelea frente al fondo para seguir desarrollándose, y la que está en La Poma que necesita del Estado para poder crecer".

Messi-Roccuzzo-supermercado-baleado-narcos-Rosario1.jpg El supermercado baleado de la familia de la esposa de Lionel Messi, en Rosario.

El Presidente se refirió a lo ocurrido en un supermercado perteneciente a la familia de Antonela Roccuzzo, que fue baleado en la madrugada de este miércoles. En el lugar se encontró una nota intimidatoria para el futbolista del París Saint Germain: "Messi, te estamos esperando. Javkin también es narco, no te va a cuidar".

Según se informó, el hecho ocurrió alrededor de las 2.58 en el Supermercado Único situado en Lavalle 2554, entre 27 de Febrero y Ocampo, en la ciudad de Rosario.

El comercio recibió 14 impactos de bala en su frente, todos en el frente de las persianas.

En las cámaras de seguridad se observa que dos personas transitaban en moto, cuando uno de ellos se bajó y ejecutó los disparos.

El incidente reabrió la polémica sobre el narcotráfico en Rosario y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó: "Los narcos han ganado".