Julio Cobos admitió que evalúa su retiro de la actividad política

Cristina Kirchner y Julio Cobos.JPG Relación que empezó bien y terminó mal. El 28 de octubre de 2007, la fórmula de la Concertación (Cristina Fernández – Julio Cobos) se impuso en primera vuelta con el 44% de los votos.

"No quiero decir nunca más, pero..." dijo Julio Cobos

El ex gobernador de Mendoza (2003 a 2007) aseguró: "Mi intención es no participar en las próximas elecciones legislativas. Igual no quiero decir nunca más porque ya me pasó cuando terminé la vicepresidencia de la Nación (en la primera gestión de Cristina Kirchner, de 2007 a 2011) y dije 'hasta acá llego' pero después seguí".

Al terminar aquella gestión de una relación tortuosa con la presidenta CFK, había resuelto dejar la política: "Me planteé la vuelta a mi profesión y volví. Me acuerdo que al otro día estaba renovando la matrícula (de ingeniero)".

El actual legislador rememoró que "distintas circunstancias me llevaron después a ser legislador nacional como senador o como diputado".

Pero ahora parece dispuesto a no insistir con la política ni a dejarse convencer otra vez: "Me parece que ya está. Estoy a horitas de haber cumplido 70 años y uno ya tiene otra visión de las cosas y otras prioridades. Tampoco nos queda mucho hilo en el carretel para disfrutar en la vida".

Y seguidamente, con humor, reflexionó: "La verdad es que no sé qué más inventar. Tal vez pueda generar algunos instrumentos legislativos. A cargos ejecutivos ya no aspiro".

Finalmente dijo Julio Cobos: "Me parece que es el momento oportuno. Hay que saber retirarse a tiempo".

Julio Cobos en la asamblea legislativa.JPG Julio Cobos en la Asamblea Legislativa de este jueves, flanqueado por el presidente de la Suprema de Corte, Dalmiro Garay, y por otro ex gobernador, Celso Jaque. Cerquita, el también ex mandatario Rodolfo Suarez.

La trayectoria de Julio Cobos

Este jueves, "Cleto" estuvo en la Asamblea Legislativa y dejó su opinión: "Rescato del discurso del gobernador la importancia de la presencia y participación activa del Estado, para lograr el desarrollo productivo, regional y económico de Mendoza y el bienestar de la ciudadanía".

Es válido recordar que en los últimos tiempos julio Cobos se ha diferenciado de sus correligionarios en el Congreso, Lisandro Nieri y Pamela Verasay. En muchas de las votaciones han disentido e incluso al ex gobernador se lo ha visto más confrontativo con Javier Milei.

Julio Cobos fue secretario de Obras Públicas en la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza (1997 a 1999); Ministro de Ambiente de la provincia en la gobernación de Iglesias (1999 a 2003); gobernador (2003 a 2007); vicepresidente de la Nación (2007 a 2011) y de 2015 a la fecha legislador nacional, primero senador y después diputado.