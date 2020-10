“A mi hermana se la llevaron de nuestra casa en la madrugada, cuando unos hombres con pelucas rompieron el portón, rodearon la casa y entraron al interior por el techo, una vez adentro, revisaron unos cajones y otro me apuntaba a mí y a madre. Nos vendaron los ojos, y luego sentimos en la habitación contigua el grito de mi hermana de 'soltame, soltame, no me agarres'. Después se la llevaron y no la vimos más”, narró el testigo.

En este tramo del proceso oral se analizan los delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del denominado operativo "anti jesuita", que fue ejecutado por los grupos de tareas que operaban con la cobertura del Destacamento 144.

Durante esta jornada, además, se escucharon, por medios electrónicos, los testimonios de de María del Carmen Llorens y Mercedes Gagneten, quienes detallaron la actividad social realizada por el padre Llorens en las barriadas del Gran Mendoza.

Una vez finalizada la audiencia de este viernes, cerca de las 14, el Tribunal llamó a un cuarto intermedio hasta el 30 de octubre, jornada en que se retomarán las audiencias virtuales.