Juan Manzur: "Lo que dijo Aníbal Fernández fue muy desafortunado"

juan-manzur.jpg El jefe de Gabinete, Juan Manzur, se refirió al polémico cruce entre Aníbal Fernández y el humorista Nik.

El jefe de Gabinete evitó hablar de "amenazas", tal como denunció el humorista. Además, Manzur dijo al ser consultado sobre si había posibilidad de que el Gobierno sacara de funciones a Aníbal Fernández, luego de que la oposición reclamara su renuncia:"Quiénes son los colaboradores del Presidente lo define el Presidente".

Este martes, en declaraciones a la prensa Aníbal Fernández se quejó de que el caricaturista "vive agraviando" al Gobierno y aseguró que su polémico tuit contra el humorista Nik fue parte de un debate.

https://twitter.com/FernandezAnibal/status/1447717125477396483 Para quienes siguen la discusión de Nik con mi persona, le escribi a su WhatsApp y le dije:

“Si por cualquier cosa entendiste que esa expresión fue una amenaza, me disculpo. No se me caen los anillos”.

Lo hablé con el Presidente de DAIA.

¿No se entiende lo del dibujito? Aquí va pic.twitter.com/DqSA7gygtj — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) October 12, 2021

"Si hay algo de las muchas cosas que creo que hago bien es redactar. La redacción es muy clarita. Era un debate que estábamos manteniendo por el tema de las subvenciones", sostuvo el ministro de Seguridad. "No se me caen los anillos, es obligatorio de uno tener que aclarar eso. Los hijos, las casas, las mujeres son templos. Jamás me metería con esas cosas", expresó Aníbal Fernández.

El funcionario aseguró, también, que "no es la primera vez que debatimos con Nik. Él me ha insultado y agraviado, pero yo no recurrí al mismo método que él. Vive agraviándonos. Es honesta mi disculpa", remarcó.

Al ser consultado sobre el impacto de la polémica puertas adentro del Gobierno, el funcionario nacional respondió: "Déjenlo al Presidente tranquilo, que yo sé lo que tengo que hacer con esto".

Por último, Anibal Fernández rechazó el reclamo de Juntos por el Cambio para que sea apartado del cargo: "Yo le pediría la renuncia a tantos y no digo nada".