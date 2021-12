José Pepe Mujica instó a los argentinos a cuidar la democracia y no estropearla

"Recuerden la fecha, cuiden lo que tienen, la democracia no es perfecta y no puede serlo, porque los humanos no somos perfectos, pero hasta ahora no hemos encontrado un sistema mejor", remarcó el exmandatario oriental, quien estuvo en el escenario montado frente a la Casa Rosada junto al presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.